POLICIJA POTVRDILA

Dojave o bombama u školama i vrtićima u Zagrebu su bile lažne

Piše HINA,
Zagreb: Dojava o bombi u gradskom poglavarstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zagrebačka policija potvrdila je u petak da su sve dojave o postavljenim bombama u školama i dječjim vrtićima na području Zagreba bile lažne, nakon što su provedeni protueksplozijski pregledi u više objekata, doznaje se iz Policijske uprave zagrebačke.

U policiji kažu da su provedeni pregledi u prostorijama više obrazovnih ustanova i utvrđeno je da su prijetnje bile lažne.

Poruka u kojoj se navodi da su u odgojno-obrazovnim ustanovama postavljene eksplozivne naprave zaprimljena je u petak na više adresa elektroničke pošte Policijske uprave te na druge adrese elektroničke pošte na području nekoliko županija.

Pošiljatelji poruka kojima se prijeti postavljenim bombama u školama i trgovačkim centrima još nisu identificirani.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je da su dojave o podmetnutim bombama širom Hrvatske posljednjih šest dana vrsta hibridnog ratovanja te da policija surađuje s nekim europskim zemljama za koje misli da bi serveri i domene s kojih su prijetnje poslane mogle biti u njima.

"Ima naznaka odakle bi mogle biti te domene i serveri, ali o detaljima nismo spremni govoriti", kazao je Božinović u petak nakon otvaranja zgrade Policijske postaje Novalja.

Govoreći o dojavama o postavljenim bombama, Božinović je ponovio kako su one dio procesa koji se događa u svim državama regije te naglasio kako hrvatska policija na svaku takvu dojavu reagira vrlo ozbiljno.

