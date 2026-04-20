Obavijesti

News

Komentari 7
NEKE ŠKOLE EVAKUIRANE

Dojave o bombama u više škola na području Splita i okolice!

Piše Tina Jokić, Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Dojave o bombama u više škola na području Splita i okolice!
Foto: 24sata

Policijski službenici su odmah nakon zaprimanja informacije izašli na teren, obavit će se pregledi obrazovnih ustanova i sve potrebne mjere i radnje, rekli su nam iz policije

Tijekom jutra na mail adresu stigao nam je mail kako su u više škola na području splitsko-dalmatinske županije postavljene bombe. Policija nam je potvrdila kako su zaprimili dojavu da je na službeni e-mail većeg broja škola zaprimljena prijetnja istog sadržaja.

Dojave o bombama u tri šoping centra u Zagrebu, evakuirali su ljude: 'Sve dojave su bile lažne'

- U pošti piše da je u obrazovnoj ustanovi postavljena eksplozivna naprava. Policijski službenici su odmah nakon zaprimanja informacije izašli na teren, obavit će se pregledi obrazovnih ustanova i sve potrebne mjere i radnje - rekli su nam iz policije.

Kako neslužbeno doznajemo, evakuirane su Obrtna tehnička škola i Elektrotehnička škola.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026