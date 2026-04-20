Dojave o bombama u više škola na području Splita i okolice!

Tijekom jutra na mail adresu stigao nam je mail kako su u više škola na području splitsko-dalmatinske županije postavljene bombe. Policija nam je potvrdila kako su zaprimili dojavu da je na službeni e-mail većeg broja škola zaprimljena prijetnja istog sadržaja.

- U pošti piše da je u obrazovnoj ustanovi postavljena eksplozivna naprava. Policijski službenici su odmah nakon zaprimanja informacije izašli na teren, obavit će se pregledi obrazovnih ustanova i sve potrebne mjere i radnje - rekli su nam iz policije.

Kako neslužbeno doznajemo, evakuirane su Obrtna tehnička škola i Elektrotehnička škola.