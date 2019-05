'Dojurio je na zebru, uzeo mi je dijete, uzeo mi je život cijeli...'

Stali smo moje cure i ja prije zebre jer je tamo zavoj i dosta je nepregledno. Po zvuku ne čujem nikoga, velim, možemo i moja curica je krenula.

Priča to shrvani otac djevojčice koja je preminula u četvrtak navečer u naselju Blato u Novom Zagrebu.

Na nju je pod utjecajem alkohola (0,34 promila) na pješačkom prijelazu naletio 33-godišnji vozač BWM-a krapinskih registarskih oznaka, objavila je policija.

Otac je bio s dvije kćeri i stali su na zebri prije tragične nesreće.

- Uzeo mi je dijete, uzeo mi je život cijeli. Neće to proći tako lako. Došli smo do zebre i stali. Jedan je dojurio, rekao sam: 'Čekajte, cure, vidite kako ovaj juri'. I stali smo. Slušam po zvuku i ne čujem nikoga i velim možemo. Moja kći je krenula i ovaj je dojurio. Koja je to brzina bila... Vidite da nema tragova kočenja, nema ničega - rekao je otac preminule djevojčice HRT-u.

Stanovnici bijesni: Tamo voze kao na pisti!

- Kako natjerati institucije da se pokrenu, trebamo se dogovoriti za mirni prosvjed jer na križanju s Kupinečkom se vozi preko 100 kilometara na sat, a tamo su dvije stanice busa - pišu mještani Blata na društvenim mrežama.

Ljuti su zbog nesreća koje su se zaredale u tom zagrebačkom naselju. Prizor s mjesta nesreće bio je stravičan.

Stanari ulice upozoravaju da, osim nedostatka ležećih policajaca, na tom dijelu ceste nema ni adekvatne rasvjete.

- Ova ulica je postala reli pista - piše jedna od ljutih mještana.

- Svi iz Blata na noge...svatko kod svoga pješačkog prijelaza zaustaviti promet...sve dok se ne stave 'ležeći' ispred i iza svake zebre! Voze ko manijaci. Ni jedna zebra nije stavljena na pregledno mjesto! - piše druga Zagrepčanka.

- Je li moralo stradati dijete da bi se nešto poduzelo, hoće li nadležni napokon shvatili... - pitaju se mještani.

Zagrebačka policija je danas objavila detalje očevida stravične nesreće:

- Dolaskom do obilježenog pješačkog prijelaza, kod raskrižja s Pogačićevom ulicom, nije se pješačkom prijelazu približavao sigurnosnom brzinom, tako da može zaustaviti svoje vozilo, uslijed čega je naletio na dijete koje se kretalo preko pješačkog prijelaza uz prisustvo roditelja. Uslijed naleta vozila dijete je smrtno stradalo. Očevid je obavila zamjenica nadležnog državnog odvjetništva, a u vremenu od 21.05 do 00.20 sati bio je obustavljen promet. Kriminalističko istraživanje je u tijeku - objavila je policija i apelirala:

- Apeliramo na sve vozače koji sudjeluju u prometu na cesti da svojom vožnjom i postupcima utječu, kako na svoj život, tako i na život drugih sudionika u prometu. Podsjećamo da je vozač dužan pješačkom prijelazu približavati se sigurnosnom brzinom tako da ne ugrožava pješake, odnosno tako da može zaustaviti vozilo da bi propustio pješake koji su već stupili na pješački prijelaz. Ako su pješaci djeca, vozač je dužan zaustaviti vozilo i propustiti ih i kad tek stupaju na pješački prijelaz.