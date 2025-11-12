Dok brani desničare i optužuje ljevicu, Plenković se promovira u žrtvu napada crnokošuljaša

Tjednik Nacional objavio je informaciju iz dva neovisna izvora - jednog bliskog Vladi, drugog bliskog splitskom HDZ-u - da je napad huligana na srpsku priredbu u Blatinama bio "zametak pokušaja državnog udara te dramatičan i osoran pritisak rigidno desnih pojedinaca na aktualnu HDZ-ovu vlast zbog njezina snošljiva odnosa spram srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj".

Maskirani pojedinci, nastavlja Nacional, dijelom ratni veterani, a dijelom pojedinci Torcide, bili su čak i spremni na sukob s policijom, što ide u prilog tezi da je to bio napad na Vladu.

Dakle, napadali su Plenkovića, a ne Srbe.

Dakle, Plenković je bio žrtva, više nego što su to bili srpski folkloraši, djeca i starci, hrvatski Srbi.

Napad na Plenkovića

Dva izvora iz HDZ-a, stranke koja zajedno sa svojim premijerom umanjuje razmjere desničarske najezde i optužuje "povampiranu ljevicu" da histerizira i izmišlja ustaše i ekstremiste, stranke koja brani ZDS, iskazuje razumijevanje za pokušaje zabrana kulturnih priredbi izložbi, za ponašanje zabranitelja i huligana i koja sada plasira tezu prema kojoj je napad na Srbe u Splitu bio napad na Andreja Plenkovića.

Sad je to postala velika priča. Sad je to postao važan incident.

I Plenković se iz premijera kojeg se napada da tolerira ustaštvo i popušta pred crnokošuljašima, maskiranim huliganima, klerofašistima, medijski promovira u žrtvu tih istih crnokošuljaša.

Huligana koje je Plenković u kasnijoj izjavi hvalio zbog "osjećaja solidarnosti".

Uvijek je Plenković žrtva

Istu priču HDZ-ovci su prodali i 2018. godine kad je na dočeku nogometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića nepozvanom gostu Marku Perkoviću Thompsonu isključen mikrofon, taman kad je krenuo zapjevati s Lukom Modrićem, a publika se počela razilaziti. Plenkovićevi spin doktori Thompsonov dokazak pokušali su prikazati kao državni udar i napad desnice na premijera.

Kasnije je Plenković naveliko eksploatirao ulogu žrtve atentata na Banske dvore i hvalio se kako je napokon prepoznao ulogu ekstremističke desnice u radikaliziranju mladih terorista. Prije nego što je s tom desnicom stupio u koaliciju.

A upravo ovih dana mediji su objavili vijest sa suđenja tokaru koji je uhićen jer je pisao da premijera "treba oderati", dok je Plenković u svom svjedočenju izjavio da se bojao.

Tada su, i samo tada, internetski trolovi, ekstremisti, fašisti, postali problem u kontekstu prijetnji, širenja mržnje i huškanja. Ali ne kad se to radi oporbenjacima, novinarima, književnicima. Plenković se čak rugao Miljenku Jergoviću zbog prijetećeg grafita na njegovoj zgradi. Iako Jergović, kao ni drugi novinari, nema policijsku zaštitu i blindirano vozilo.

Problem postaje važan samo kad je Plenković žrtva.

A Plenković je žrtva kad god treba skrenuti pozornost s događaja koji ugrožavaju društvene skupine, manjine, Ustav, demokraciju, čitavo društvo.

Ruga se ljevici

Istodobno, Plenković se ruga ljevici da izmišlja ustaše i ekstremiste, traži suosjećanje javnosti zbog toga što su se huligani, preko srpskih folkloraša, namjerili na njega i njegovu Vladu. Pa je vjerojatno i zato policija uhitila samo devet od pedesetak huligana.

Plenković, međutim, nije pokazivao preveliko suosjećanje prema organizatorima festivala u Benkovcu, Šibeniku, Velikoj Gorici i drugim mjestima koji su se našli na udaru zabranitelja i huligana. A huligansko orgijanje u Zagrebu ispred Srpskog kulturnog centra prokomentirao je izjavom kako se "ništa nije dogodilo".

Plenković je očito shvatio da se oštrica kritike zbog desničarskog ekstremizma okreće prema njemu koji je godinama puštao ustaškog zloduha iz boce, drži u Vladi ministre koji uzvikuju ZDS, njegov predsjednik Sabora dozvoljava ZDS u sabornici, a stranački dužnosnici i danas brane Thompsonov ZDS, opravdavaju, pa i podržavaju ukidanje srpskih izložbi, ignoriraju napade na kulturne priredbe, kao i prijetnje ljevičarima, dok istodobno optužuju ljevicu zbog izazivanja izvanrednog stanja.

Problem za HDZ

Sva sreća da Nacionalovi izvori nisu optužili ljevicu, SDP i Možemo!, da stoje iza splitskog napada na srpske folkloraše, kao što je Plenković svojedobno indirektno optužio Milanovića da stoji iza atentata na Markovu trgu.

Sad je desničarski ekstremizam postao problem za HDZ. Kad se na meti napada našao njihov premijer.

Ili se od ekstremizma nastoji obraniti Plenkovića, a ne srpsku zajednicu i druge manjinske zajednice i društvene skupine koje staju na put crnokošuljašima.

Dok se Plenković i dalje bori protiv zabrane ZDS-a u Zagrebu.