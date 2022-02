Uprave podružnica Zagrebačkog Holdinga zadnjih dana se sastaju zbog najavljenog smanjenja broja zaposlenih. Neslužbeno doznajemo da bi do kraja godine gotovo 150 djelatnika samo u Čistoći trebalo završiti na burzi među kojima su navodno ljudi koji ondje rade i po deset, dvadeset godina. Javili su nam se zabrinuti djelatnici koji nam pojašnjavaju u čemu sve vide probleme.

- Do novog šefa podružnice nemoguće je doći jer ga ili nema, zbog odlaska kući u Osijek, gdje odlazi nekad četvrtak, a nekad u petak pa spaja. Kada je ovdje, ne prima nas sastanke. Što god ljudi govorili, mi radimo i imamo znanja i iskustva što novu vlast uopće ne zanima. Da su za bilo koji od ovih poteza od ljeta do danas pitali stručnjake koji rade u Čistoći i koji su za to plaćeni, ne bi napravili toliko suludih poteza i propusta od onih najmova skladišta, drobilica, ugovora... Nije problem da rade kako oni žele ako je to u službi građana – kaže nam jedan od dugogodišnjih djelatnika. Pojasnio je i zbog čega smatra da sustav nove naplate nije realan.

- Da bi odluka bila zakonita mora se voditi, sukladno Zakonu, evidencija svakog pojedinca o preuzetom otpadu što stoji u 82. članku zakona. To se može jedino provesti tako da se u vrećice ugrađuju RFID. To su čipovi, koji se moraju upariti s korisnikom. Možete samo zamisliti koliko će to koštati. Cijeli sustav je na razini utopije i takav nema nitko na svijetu. Postavlja se i pitanje, ako su mislili prodavati vrećice bez evidencije, zašto je onda Čistoća potrošila preko 20 milijuna kuna na svu opremu za evidenciju i čipirala oko 90 posto svih spremnika. Dio sredstava je dobiven iz fonda pa je i to upitno, hoće li se onda morati vraćati – pojasnio nam je upućeni djelatnik. Iz Zagrebačkog holdinga su nam pojasnili kako voditelj podružnice Čistoća Davor Vić ima pravo sam odlučivati o radnom vremenu.

- Sukladno sklopljenom Ugovoru o radu, Voditelj podružnice Čistoća ima puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati tjedno te kao i svi drugi voditelji podružnica, ima samostalnost pri utvrđivanju tjednog rasporeda radnog vremena, a ima i ugovoreno pravo na troškove stanovanja prema dostavljenoj vjerodostojnoj dokumentaciji – kažu iz Holdinga. S obzirom na to da nam dio djelatnika Čistoće govori kako se nova uprava prema njima ne odnosi kao prema djelatnicima te čak idu toliko daleko da kažu kako se osjećaju mobingirano, pitali smo predsjednicu Predsjednica Sindikata Čistoće Zagreba Marijanu Kaltak ima li ona saznanja o nezadovoljstvu djelatnika.

- Nemam saznanja o tome – rekla je. Na upite oko radnog vremena novog voditelja podružnice, Kaltak ima samo riječi hvale.

- Slušala sam njegovo gostovanje na radiju i mogu vam reći da već dugo nismo imali na čelu podružnice čovjeka koji barata činjenicama i tolikim znanjem. On je prvi voditelj u devet godina zbog kojeg se nisam crvenjela. Što se tiče njegovih putovanja kući, mogu vam reći da je imao smrtni slučaj u obitelji pa je vjerojatno češće i odlazio no znam da je pisao mailove u popodnevne sate kada recimo nije bilo radno vrijeme. Hoću reći da je vjerojatno tako odradio posao – kaže nam Kaltak. Na sam spomen mobinga dodaje: "Ne vjerujem da je čovjek uspio u dva mjeseca nekoga mobingirati. Ja ne branim nikoga, no možda tako o njemu govore ljudi koji su recimo na visokopozicioniranim mjestima i za koje se očekuje da će ih se maknuti."

Doznajemo da bi 148 ljudi trebalo dobiti otkaz, a predsjednica sindikata na svoj način to podržava.

Pitali smo je da li zna kome se spremaju otkazi pa kaže: "U petak ćemo znati više no prema prijedlogu zbrinjavanja viška zaposlenih trebala bi se gasiti radna mjesta poput pomoćnika, zamjenika voditelja nekih rukovoditelja jer se veliki broj ljudi prebacuje u Zagrebački Holding. Do sada je svaka naša podružnica bila firma za sebe, a sada će to biti objedinjeno u Holdingu. I mi smo jutros dobili podatak od 148 djelatnika što nas je neugodno iznenadilo. Ne može se reći da nema viška radnika no daleko je to manje od ovakvih brojki." Drugi djelatnik s kojim smo razgovarali nam pak pojašnjava zbog čega je nerealno očekivati da jedna osoba u Holdingu radio posao za više podružnica.

- U našoj administraciji radi oko 250 ljudi, što znači da će otkaz dobiti oko 60 posto njih. No oni ne razumiju da referent iz čistoće ne može raditi i u grobljima i u cestama i sportskim objektima jer jednostavno ne može pokriti sva ta područja. To su toliko različiti procesi da je to nemoguće pokriti. Čak niti informatičar ne može jer svaka podružnica ima svoj software – pojasnio je.

Slično zbori i predsjednica sindikata. Polako se počeo vaditi i prljavi veš pa su nam djelatnici ispričali kako u Čistoći radi sin predsjednice sindikata Ermin Kaltak koji je nekada bio rukovoditelj službe čišćenja. Prema njihovoj priči maknut je bio s te pozicije jer je navodno slao djelatnike čistoće da u radno vrijeme besplatno rade na građevinskim radovima njegove kuće.

- To su gluposti. Moje dijete je gradilo kuću i imao je izvođača radova koji je to radio. Nije bio smijenjen nego maknut s mjesta rukovoditelja službe čišćenja je ranije htio pristati da napravi neke protuzakonite radnje. Onda su ga promakli na mjesto koordinatora gdje već duže vremena sjedi i gleda u zid – kaže nam predsjednica sindikata. Pitali smo što su ga to tražili i kako to da je pristao 'sjediti i gledati u zid' pa kaže: "Tako su nam vezali ruke da ne možemo u sudski postupak. No nije on jedini ima puno takvih u Čistoći. Ali moram naglasiti da moje dijete ondje radi već 17 godina i da je prošao sve stepenice od komunalca nadalje..." Kaltak ističe kako ima puno ljudi u Čistoći kojima se zamjerila u 40 godina rada pa sada joj vade svašta. Pitali smo je da li je istina da je protiv nje bila podignuta kaznena prijava zbog navodnog uzimanja naknade za prijevoz bez osnove.

- Sve sam uzimala u skladu sa zakonom – zaključila je.