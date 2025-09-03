Dok je Putin bio na paradi u Kini Rusi žestoko napali Ukrajinu. Poljska je dignula vojne avione

Rusija je tijekom noći pokrenula masovni zračni napad na Ukrajinu, u kojemu su ranjena najmanje četiri željeznička radnika, natjeravši Poljsku da podigne vojne zrakoplove, priopćile su u srijedu ukrajinske i poljske vlasti. Napadi su se dogodili dok je ruski predsjednik Vladimir Putin prisustvovao vojnoj paradi u Pekingu povodom kraja Drugog svjetskog rata, na kojoj je kineski predsjednik Xi Jinping upozorio da se svijet suočava s izborom između mira i rata. Sirene su se zbog zračnih napada oglasile diljem Ukrajine, a eksplozije su se čule u devet od 24 regije, od Kijeva do Lavova i Volinja na zapadu, rekli su ukrajinski dužnosnici i mediji.

Zapadni susjed Ukrajine i članica NATO-a Poljska aktivirala je vlastite i savezničke vojne zrakoplove zbog napada u blizini granice, priopćilo je zapovjedništvo oružanih snaga.

"Ruska Federacija ponovno izvodi napade na ciljeve koji se nalaze na teritoriju Ukrajine", priopćilo je operativno zapovjedništvo u objavi na X.

Četiri željeznička radnika u središnjoj ukrajinskoj regiji Kirovograd završila su u bolnici nakon ruskog napada, priopćila je ukrajinska državna željeznica putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram, upozoravajući na kašnjenja u brojnim uslugama uzrokovana oštećenjem željezničkih objekata.

Pet osoba je ranjeno, a 28 kuća oštećeno u ruskom napadu na Znamjanku u regiji Kirovograd, priopćile su ukrajinske hitne službe putem Telegrama.

Javni prijevoz u zapadnom gradu Hmeljnickom suočio se sa "značajnim poremećajima u voznom redu" nakon napada, objavila je uprava na Telegramu, a regionalni guverner je, između ostalog, upozorio na požare i štetu na stambenim zgradama.

Ruske željeznice objavile su u srijedu da je opskrba strujom prekinuta, a deseci vlakova kasne nakon što se dron srušio u blizini željezničke stanice u ruskoj Rostovskoj oblasti.

Nije bilo ozlijeđenih, priopćile su Ruske željeznice na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.