Dok je Vučić na vlasti, odnosi Srbije i Hrvatske neće biti bolji

Stranka Aleksandra Vučića favorit je parlamentarnih izbora, ali manje nego prije. Naprednjaci će, vjerojatno, ipak uspjeti opstati na vlasti. Upitno je samo hoće li sačuvati Beograd (uz parlamentarne, održavaju se i izbori za lokalnu samoupravu). Dobije li najviše glasova, a procjene se kreću oko 42 posto, novu će vladu formirati s Ivicom Dačićem, koji za sebe traži mjesto premijera, iako ne može dobiti više od deset posto glasova. No između njih nema ideoloških razlika, pa je dogovor izvjestan, ako sve bude onako kako kažu prognoze. Koalicija oporbe “Srbija protiv nasilja” nema previše šansi. Vučić na vlasti nije dobra vijest za regiju. Njegova unutarnja politika u velikoj mjeri živi od proizvodnje netrpeljivosti na vanjskom planu. Opsjednut je Hrvatskom, koju, kako i danas otvoreno govori, ne voli. Dok je on na vlasti u Srbiji, jasno je da neće doći do otopljavanja odnosa, što znači da će i ekonomska i kulturna razmjena biti znatno manje no što bi mogle biti. Tu ne treba očekivati promjene. Njegova politika živi od stalne proizvodnje neprijatelja, mržnja je njezin repromaterijal.