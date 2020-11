Dok Kurz provodi apsolutizam, njegova birokracija se raspada

No, za sada apsolutno zatvaranje i policijski sat od 0-24 nisu pokazali očekivane rezultate. Od 750 kreveta na odjelima intenzivne njege koji su namijenjeni za pacijente Covida-19 popunjeno je njih čak 683

<p>Austrija je posljednja dva dana zabilježila tužan rekord. Naime, broj smrtnih slučajeva od korona virusa u posljednja 24 sata je iznosio 108 osoba, a dan ranije čak jednu osobu više. Bilježi se 6 708 novozaraženih osoba. Podsjetimo, Austrija je ušla u apsolutni lock down od utorka no brojke novo oboljelih se nisu smanjile. I prije uvođenja strogih mjera statistike su se kretale u istom omjeru što znači da se zadržala stagnacija rasta novooboljelih.</p><p>Kancelar Sebastian Kurz je protekle subote obrazložio odluku o teškom lock downu vođen primjerom iz Izraela. Tamo su se brojke s 9 tisuća novooboljelih dnevno spustile na 2 tisuće.</p><p>No, za sada apsolutno zatvaranje i policijski sat od 0-24 nisu pokazali očekivane rezultate. Od 750 kreveta na odjelima intenzivne njege koji su namijenjeni za pacijente Covida-19 popunjeno je njih čak 683.</p><p>Unatoč tome što su pravila ista kao i tijekom prvog lock downa osjeti se puno veća frekvencija ljudi na ulicama i u javnom prijevozu. Podsjetimo, zatvoreni su svi ugostiteljski objekti i hoteli, škole, fakulteti, sportske i kulturne ustanove, frizeri te prodavaonice osim prehrambenih te ljekarni i banki. Restorani i kafići nude hranu i piće u dostavi ili za ponijeti.</p><p>Dozvoljeno je kretanje samo u društvu ukućana, a ukoliko živite kao samac preporučuje se kontinuirani fizički kontakt sa samo jednom osobom. Uredi su se premjestili u domove radnika, a izlazak se preporučuje samo u iznimnim prilikama: da uhvatite svježi zrak, odete na posao ili u slučaju pružanja pomoći. Teški lock down je na snazi do 6. 12.</p><p>Drugi lock down će Austriju koštati 1,5 milijardu eura tjedno.</p><h2>Iza kulisa predstave u režiji Kurzovog PR tima krije se raspad sistema</h2><p>Austrijska birokracija se raspada no nastup i stav autoritativnog kancelara Kurza koji građanima izdaje naredbe putem medija samo prividno odaju dojam kako je sve pod kontrolom. Krenimo od propusta unutar sigurnosnog i pravnog sustava zbog čega su četiri osobe izgubile živote, a trajne posljedice imat će 22 ozlijeđene osobe. Do sada nitko nije snosio političku odgovornost, a kako bi se zaustavilo daljnje curenje detalja o propustima Austrija je zatvorila slučaj zbog istrage unutar sustavnih organa.</p><p>Kurzova vlada je predstava marioneta koji se bave jedino javnim nastupima. Opsjednut svojim upeglanim i zalizanim izgledom kancelar je sklon pregledavati svoje odijelo pa i vrtjeti najmanji konac koji viri oko gumba na svom odijelu tijekom konferencije za novinare. Teatar i glumci koji se pojavljuju u trenutnoj predstavi Austrijske republike odraz su paralelnog društva na koje često i oni sami ukazuju.</p><p>No, iza zastora javne i medijske predstave realnost života u Austriji je sasvim drugačija. Birokracija ne radi pa ćete tako pod izlikama ‘’zbog korona virusa’’ slušati isprike dok mjesecima čekate dokumente koji se obično rješavaju u svega nekoliko dana. Naravno, nekada jedan papir utječe na kvalitetu vašeg života tako da marketing i lobi koji stoji iza promocije visoke kvalitete života u Beču nema osnovu u praksi.</p><h2>Ugovori javnih institucija sa zaštitarskim tvrtkama koje rade u sivoj zoni</h2><p>No, pitanje sigurnosti u Austriji je dosegnulo vrhunac. On se ne svodi samo na manifestirani oblik terorističkog napada koji se dogodio slijedom propusta unutar austrijskih službi. To se reflektira kroz javne institucije koje su potpisale ugovor sa zaštitarskim tvrtkama koje posluju u sivoj zoni. Naime, zaštitari koji su zaposleni na ulazima u javne institucije te raspolažu podacima građana zapošljavaju se putem WhatsApp grupe. Tako je i bečki terorist tijekom prvog lock downa bio angažiran kao zaštitar u jednoj bečkoj bolnici. Tu je funkciju dobio samo nekoliko mjeseci nakon što je izašao iz zatvora zbog osude za terorizam. Kako tvrdi njegov prijatelj salafist, koji je u pritvoru zbog sumnji za sudjelovanje u zločinu, posao im je ponuđen putem WhatsApp grupe.</p><p>Dok austrijska Vlada drži fokusiranu kontrolu nad bolničkim krevetima, a kancelar Kurz fiksira frizuru i vrti stršeći konac oko gumba na svom sakou, sustav im se raspada u potpunosti.</p>