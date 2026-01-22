Obavijesti

KOREJSKI TUHELJ

Dok se drugi svađaju i ratuju, on otvara toplice. Kim Jong Un obnovio najveće terme u državi

Piše Filip Sulimanec,
Foto: PROFIMEDIA

Čini se da je Kimov obilazak usmjeren na pooštravanje discipline stranačkih i državnih dužnosnika uoči ključnog stranačkog kongresa za koji se široko očekuje da će se održati sljedećeg mjeseca

Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un prisustvovao je ceremoniji otvaranja termalnog lječilišta u sjeveroistočnoj pokrajini zemlje, pohvalivši ga kao budući „divan” odmarališni kamp za narod nakon godina preuređenja, Korea Times.

Odmorište Onpho, smješteno u provinciji Sjeverni Hamgyong, najveće je termalno lječilište u Sjevernoj Koreji.

Foto: PROFIMEDIA

U srpnju 2018. sjevernokorejski vođa naredio je preuređenje odmarališta u sveobuhvatni servisni centar i terapijsku ustanovu, nakon što je oštro kritizirao loše upravljanje i sanitarne uvjete u tom kompleksu.

Inauguration of the Onpho workers' recreation center, in Kyongsong, North Hamgyong province
Foto: KCNA

Nakon obilaska obnovljenog odmarališta, Kim je ocijenio da su svi dijelovi kampa raspoređeni uravnoteženo te da su njegovi arhitektonski elementi u dobrom skladu s okolišem. 

Inauguration of the Onpho workers' recreation center, in Kyongsong, North Hamgyong province
Foto: KCNA

Rekao je da ga je obilazak odmarališta, koje je preuređeno u divnu bazu za pružanje odmora i usluga narodu, ispunio ponosom jer je učinio još jednu vrijednu stvar. Čini se da je Kimov obilazak usmjeren na pooštravanje discipline stranačkih i državnih dužnosnika uoči ključnog stranačkog kongresa za koji se široko očekuje da će se održati sljedećeg mjeseca.

TO JE SAMO POČETAK? Diktator Kim dao otkaz jednom od najmoćnijih ljudi Sj. Koreje! 'Kao da se u kola upregne koza'
Diktator Kim dao otkaz jednom od najmoćnijih ljudi Sj. Koreje! 'Kao da se u kola upregne koza'

Ranije ovog tjedna Kim je smijenio potpredsjednika vlade Yanga Sung-hoa zbog njegove neodgovornosti u projektu modernizacije tvornice strojeva, u rijetkom slučaju javne smjene.

