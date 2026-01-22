Dok se drugi svađaju i ratuju, on otvara toplice. Kim Jong Un obnovio najveće terme u državi

Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un prisustvovao je ceremoniji otvaranja termalnog lječilišta u sjeveroistočnoj pokrajini zemlje, pohvalivši ga kao budući „divan” odmarališni kamp za narod nakon godina preuređenja, Korea Times.

Odmorište Onpho, smješteno u provinciji Sjeverni Hamgyong, najveće je termalno lječilište u Sjevernoj Koreji.

Foto: PROFIMEDIA

U srpnju 2018. sjevernokorejski vođa naredio je preuređenje odmarališta u sveobuhvatni servisni centar i terapijsku ustanovu, nakon što je oštro kritizirao loše upravljanje i sanitarne uvjete u tom kompleksu.

Foto: KCNA

Nakon obilaska obnovljenog odmarališta, Kim je ocijenio da su svi dijelovi kampa raspoređeni uravnoteženo te da su njegovi arhitektonski elementi u dobrom skladu s okolišem.

Foto: KCNA

Rekao je da ga je obilazak odmarališta, koje je preuređeno u divnu bazu za pružanje odmora i usluga narodu, ispunio ponosom jer je učinio još jednu vrijednu stvar. Čini se da je Kimov obilazak usmjeren na pooštravanje discipline stranačkih i državnih dužnosnika uoči ključnog stranačkog kongresa za koji se široko očekuje da će se održati sljedećeg mjeseca.

Ranije ovog tjedna Kim je smijenio potpredsjednika vlade Yanga Sung-hoa zbog njegove neodgovornosti u projektu modernizacije tvornice strojeva, u rijetkom slučaju javne smjene.