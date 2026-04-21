Komentari 12
USKOK NA SKIJANJU

Dok se Pavlek skriva, Hrvatska i Kazahstan 'produbljuju' veze: Je li na djelu tiha diplomacija?

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 2 min
Dok se Pavlek skriva, Hrvatska i Kazahstan 'produbljuju' veze: Je li na djelu tiha diplomacija?
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL; Ministarstvo vanjskih poslova Kazahstan

Da je u hotelu ili Airbnbu, kazahstanska policija bi ga odavno našla. Dok se on skriva, hrvatski ambasador se sastaje sa zamjenikom kazahstanskog ministra vanjskih poslova

Vedran Pavlek, osumnjičen za izvlačenje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, izabrao je kukavički izlaz i umjesto da se vrati u Hrvatsku kad je saznao da je pod istragom, odabrao je bijeg. Za neke njegove bivše kolege, to nije šok. No sebi je pogoršao situaciju, a čini se da nije slušao ni odvjetnicu koja je i na sudu i medijima govorila da nije u bijegu nego je na godišnjem odmoru. 

Zadnji javno poznati trag je u Kazahstanu, a kako smo već pisali, tamo je mogao doći jednim od osam komercijalnih letova koji dnevno idu iz Istanbula, gdje su mu turski istražitelji oduzeli mobitel i laptope. Čim je sletio u Kazahstan, dobio je bijelu migracijsku kartu. Osim ako nije sletio jednim od pet privatnih letova koji su prema javno dostupnim podacima iz Turske letjeli za Kazahstan 28. i 29. ožujka. Od tih pet, dva koja smo našli su letjela po noći, oko jedan ili dva ujutro. Jedan avion je u vlasništvu talijanske tvrtke koja se bavi privatnim letovima, drugi je u vlasništvu zaklade iz SAD-a koja je vlasnik jedne američke male banke. 

USKOK TRAŽI OSUMNJIČENOG Gdje je nestao Vedran Pavlek: Mogao je otići jednim od osam letova, tu je i zlatni pasoš...
Gdje je nestao Vedran Pavlek: Mogao je otići jednim od osam letova, tu je i zlatni pasoš...

Sve je tanja i teorija da u Kazahstanu spava u nekom od hotela jer hotelsko osoblje mora gosta prijaviti u sustav e-Qonaq u roku od tri dana, a gotovo svi hoteli to rade odmah po check-inu. Podaci se odmah unesu u centralnu bazu podataka Ministarstva unutarnjih poslova, a odjavljivanje iz hotela u roku tri dana ne pomaže, jer svaki novi smještaj mora prijaviti korisnika. Previše promjena, alarmira policiju. A s obzirom na Interpolovu crvenu tjeralicu, da je u nekom hotelu, Pavlek bi odavno bio uhićen jer bi tamošnja policija odmah znala gdje je. Dakle, ostaje privatni smještaj, prijateljske veze s tamošnjim skijašima ili pak vlastita nekretnina. Neobično je i da Interpolova tjeralica za njim još nije u njihovoj javnoj bazi. 

U turskim i kazahstanskim medijima o Pavleku se ne piše previše, a kazahstanski kolege kažu da na tamošnjim sudovima nisu uspjeli ni doznati je li Hrvatska zatražila pravnu pomoć, jednostavno su se sva vrata i prozori oko slučaja Pavlek zatvorili. No za razliku od pravosudnih krugova, diplomacija između Hrvatske i Kazahstana otvorenija je no ikad. Na njihovoj državnoj novinskoj agenciji Kazinform, objavljena je vijest da 'Astana i Zagreb produbljuju diplomatske odnose'. Riječ je o vijesti da je zamjenik ministra vanjskih poslova Republike Kazahstan Arman Issetov 18. travnja primio veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kazahstan Refika Šabanovića. 

- Tijekom sastanka, stranke su dalje raspravljale o trenutnom stanju i perspektivama odnosa Kazahstana i Hrvatske u političkoj, trgovinsko-gospodarskoj i kulturno-humanitarnoj sferi, ističući pozitivan zamah u bilateralnoj suradnji. Posebna pozornost posvećena je proširenju trgovinskih i gospodarskih veza, privlačenju ulaganja i jačanju suradnje u obrazovanju, znanosti i turizmu. Naglašena je važnost poticanja kontakata između poslovnih zajednica dviju zemalja i provedbe obostrano korisnih zajedničkih projekata. Strane su izrazile spremnost za daljnje produbljivanje konstruktivnog dijaloga i nastavak bliske interakcije u bilateralnim i multilateralnim formatima, uključujući i unutar međunarodnih organizacija - piše Kazinform. 

Foto: Ministarstvo vanjskih poslova Kazahstan

Sve to u jeku afere Pavlek i tijekom priprema premijera Plenkovića da ode u Kazahstan zbog moguće suradnje u polju energetike. Okrenuli smo par brojeva u Ministarstvu vanjskih poslova, no nitko nije htio otkriti je li sastanak između Issetova i Šabanovića dio redovnog posla ili je na djelu tiha diplomacija u slučaju Pavlek.

Komentari 12
Objavljeni papiri o aferi u šahovskom savezu: Spominju se ministar Ćorić, kum i hotel...
NOVA AFERA

Objavljeni papiri o aferi u šahovskom savezu: Spominju se ministar Ćorić, kum i hotel...

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić je objavio dokumente koji ukazuju na malverzacije i u tom savezu: 'Ovo ipak ide i do članova vladajuće strukture, pogledajte kronologiju slučaja i trošenje donacija...'
Političarka iz seks afere: Uzeli su mi auto pa sam kupila vespu. Šešelj? Htjela sam ustati i otići
PROGOVORILA ZA 24SATA

Političarka iz seks afere: Uzeli su mi auto pa sam kupila vespu. Šešelj? Htjela sam ustati i otići

Kada je upotrijebio ružne riječi, htjela sam ustati jer imam svoje dostojanstvo i ne želim da me netko vrijeđa, ali sam iz poštovanja prema medijskoj kući ostala u studiju, kaže Pajković
Novi manevar! Banožića više ne brani Vržina, pitali smo je zašto. Njezin odgovor je nevjerojatan!
DOZNAJEMO

Novi manevar! Banožića više ne brani Vržina, pitali smo je zašto. Njezin odgovor je nevjerojatan!

Ova informacija dolazi svega nekoliko dana prije novog ročišta. Podsjetimo, to se ročište trebalo održati 21. travnja, no otkazano je zbog ranijih obveza sada već bivše odvjetnice...

