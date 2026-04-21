Dok se Pavlek skriva, Hrvatska i Kazahstan 'produbljuju' veze: Je li na djelu tiha diplomacija?

Vedran Pavlek, osumnjičen za izvlačenje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, izabrao je kukavički izlaz i umjesto da se vrati u Hrvatsku kad je saznao da je pod istragom, odabrao je bijeg. Za neke njegove bivše kolege, to nije šok. No sebi je pogoršao situaciju, a čini se da nije slušao ni odvjetnicu koja je i na sudu i medijima govorila da nije u bijegu nego je na godišnjem odmoru.

Zadnji javno poznati trag je u Kazahstanu, a kako smo već pisali, tamo je mogao doći jednim od osam komercijalnih letova koji dnevno idu iz Istanbula, gdje su mu turski istražitelji oduzeli mobitel i laptope. Čim je sletio u Kazahstan, dobio je bijelu migracijsku kartu. Osim ako nije sletio jednim od pet privatnih letova koji su prema javno dostupnim podacima iz Turske letjeli za Kazahstan 28. i 29. ožujka. Od tih pet, dva koja smo našli su letjela po noći, oko jedan ili dva ujutro. Jedan avion je u vlasništvu talijanske tvrtke koja se bavi privatnim letovima, drugi je u vlasništvu zaklade iz SAD-a koja je vlasnik jedne američke male banke.

Sve je tanja i teorija da u Kazahstanu spava u nekom od hotela jer hotelsko osoblje mora gosta prijaviti u sustav e-Qonaq u roku od tri dana, a gotovo svi hoteli to rade odmah po check-inu. Podaci se odmah unesu u centralnu bazu podataka Ministarstva unutarnjih poslova, a odjavljivanje iz hotela u roku tri dana ne pomaže, jer svaki novi smještaj mora prijaviti korisnika. Previše promjena, alarmira policiju. A s obzirom na Interpolovu crvenu tjeralicu, da je u nekom hotelu, Pavlek bi odavno bio uhićen jer bi tamošnja policija odmah znala gdje je. Dakle, ostaje privatni smještaj, prijateljske veze s tamošnjim skijašima ili pak vlastita nekretnina. Neobično je i da Interpolova tjeralica za njim još nije u njihovoj javnoj bazi.

U turskim i kazahstanskim medijima o Pavleku se ne piše previše, a kazahstanski kolege kažu da na tamošnjim sudovima nisu uspjeli ni doznati je li Hrvatska zatražila pravnu pomoć, jednostavno su se sva vrata i prozori oko slučaja Pavlek zatvorili. No za razliku od pravosudnih krugova, diplomacija između Hrvatske i Kazahstana otvorenija je no ikad. Na njihovoj državnoj novinskoj agenciji Kazinform, objavljena je vijest da 'Astana i Zagreb produbljuju diplomatske odnose'. Riječ je o vijesti da je zamjenik ministra vanjskih poslova Republike Kazahstan Arman Issetov 18. travnja primio veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kazahstan Refika Šabanovića.

- Tijekom sastanka, stranke su dalje raspravljale o trenutnom stanju i perspektivama odnosa Kazahstana i Hrvatske u političkoj, trgovinsko-gospodarskoj i kulturno-humanitarnoj sferi, ističući pozitivan zamah u bilateralnoj suradnji. Posebna pozornost posvećena je proširenju trgovinskih i gospodarskih veza, privlačenju ulaganja i jačanju suradnje u obrazovanju, znanosti i turizmu. Naglašena je važnost poticanja kontakata između poslovnih zajednica dviju zemalja i provedbe obostrano korisnih zajedničkih projekata. Strane su izrazile spremnost za daljnje produbljivanje konstruktivnog dijaloga i nastavak bliske interakcije u bilateralnim i multilateralnim formatima, uključujući i unutar međunarodnih organizacija - piše Kazinform.

Sve to u jeku afere Pavlek i tijekom priprema premijera Plenkovića da ode u Kazahstan zbog moguće suradnje u polju energetike. Okrenuli smo par brojeva u Ministarstvu vanjskih poslova, no nitko nije htio otkriti je li sastanak između Issetova i Šabanovića dio redovnog posla ili je na djelu tiha diplomacija u slučaju Pavlek.