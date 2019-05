'Dok su se bavili time tko meni kuha kave, milijarde su isparile'

Sve bi bilo u redu da se novac koji je transferiran u hrvatsku brodogradnju kontrolirao. Svih 11 hrvatskih Vlada stvorilo je dug hrvatske brodogradnje od 35,5 milijardi kuna, to je ono što znamo do sada. Vi, ja, naša djeca i unučadi, svatko do nas je dužan 1850 eura, rekao je Milan Bandić koji je stigao u Pulu nakon što je Trgovački sud u Pazinu otvorio stečaj Uljanika d.d.

- Tko je postavljao Uprave i Nadzorne odbore? Tko je sklapao dogovore između lokalne vlasti i države od mandata do mandata? To je atak nad ustavnim poretkom i pljačka pod okriljem države, a traje sustavno već 27 godina. Lokalni moćnici ne trebaju proglašavati Dan žalosti (pulski gradonačelnik Boris Miletić je nakon vijesti o stečaju objavio kako će u Puli biti proglašen Dano žalosti, nap.a), oni su najzaslužniji što je danas zabijen zadnji čavao u lijes u stečaj Uljanika, a početkom lipnja će zabiti zadnji čavao u lijes Trećem maju - rekao je gradonačelnik Zagreba.

- Predvidio sam što će se dogoditi. Ovo je i zločin nečinjenja. Brodogradilištima se trebala kontrolirati svaka kuna otkako su privatizirana, a država to nije radila. U toj sprezi lokalnih moćnika i dobavljača rasturene su i podijeljene pare hrvatske države i poreznih obveznika, radnici su završili na burzi, a ostale su mrvice. Ostalo nam je još nešto Končara, Gredelj koji je u stečaju i Đuro Đaković. Nema više. Popapala maca. Ovo je čavao u lijes hrvatske industrije. Treći maj je na koljenima, a Uljanik, koji je ponos Istre i Pule, u ležećem položaju.

Predsjednika stranke 365 - stranka rada i solidarnosti održao je konferenciju za novinare u svom stilu. Poručio kako podupire premijera Andreja Plenkovića i okrivio sve bivše vlasti za propast hrvatske industrije.

- Podupirem ovu Vladu, žao mi je premijera Plenkovića i vjerujem mu. Nije kasno još da se oni koji su to napravili privedu pravdi, a građani one koji su ovo napravili mogu kazniti na sljedećim izborima. Pozivam sve nadležne organe da otvore knjige državne revizije koja je godinama ukazivala na pljačku, nepodopštine i propuste. Pitam ih zašto je to netko blokirao i držao u ladicama? Premijeru nije lako,došao je red, no pasara, nema dalje... Pravila igre u uređenoj državi se znaju. Zahtijevam da se krene jučer. Koliko god istina crna bila, ljudima će lakše biti kada se privedu pravdi oni koji su najodgovorniji. Da znamo zašto smo ovdje i zašto ovi ljudi nemaju za kruh i mlijeko - kaže Bandić.

- Treba se iskontrolirati gdje je završilo 35,5 milijardi kuna. Država nije kontrolirala svoj novac. Govorim institucijama pravne države da reagiraju na nalaze državne revizije. Da sam ja to napravio u Zagrebu, visio bih na kandelaberu na Jelačić placu. Ne mislim ni na koga, postoje institucije kojima je to posao. Više ne očekujem, nego zahtijevam. Dok su se oni bavili ženom koja kod mene kuha kavu na trećem katu, isparilo je 35 milijardi kuna. Žao mi je ljudi. Ako išta znam, znam raditi.

'Pokažite mi tko je napravio ono što sam ja i skinut ću se gol u Puli'

Bandić se u finišu predizborne kampanje pojavio u Puli, do sada ga tema brodogradilišta nije previše zanimala.

- Da sam ja gradonačelnik Hrvatske ovo se nikad ne bi dogodilo. Mislio sam da će zločin nečinjenja prestati, zato sam tek sad došao u Pulu. U mandatu je došlo do premijera ono što je svih 10 prije njega posijalo, zbog toga mi ga je žao. Nema više jamstava. Da nismo u EU, još bi mi davali jamstava, još bi sve rastezali. Ali nema više, popapala maca. Država treba odraditi svoj posao. I prema meni i prema svima u ovoj državi.

Je li kao partner premijeru Andreju Plenkoviću i on odgovoran?

- Ja sam kriv i za goluba kada se okrene na Jelačić placu, ali sam još uvijek samo gradonačelnik Zagreba. Zamislite da tvrtka u Zagrebu nekontrolirano potroši milijun kuna, ja bih već mjesec dana bio u Remetincu. Kako vam to nije jasno? Ali dok se oni bave tko kuha kavu kod mene, 35 milijardi nema... - rekao je Bandić i slikovito svoje riječi dočarao otpuhivanjem zraka sa svog dlana.

- Da sam ja gradonačelnik Hrvatske ovo se ne bi desilo. Ne bih pristao ni na kakve ucjene i dogovore, ni IDS-a ni SDP-a - rekao je Bandić i onda ustvrdio kako ga ne zanima kojoj stranci pripadaju ljudi kojima se okružio u Gradu Zagrebu.

- Mene to ne interesira, znate što me interesira? Vidite ovo - rekao je pa pokazao na svoj predizborni plakat i poruku: "Birajte sposobne, a ne stranački podobne".

- To je tajna mojih šest mandata. Pokažite mi jednog premijera koji je dobio dva mandata i skinut ću se gol ovdje u Puli, a nisam ekshibicionist. Dali su igračku 'Treći maj' su dali Vojku Obersnelu i Zlatku Komadini koji se ne znaju igrati i dali su igračku 'Uljanik' Borisu Miletiću i Valteru Flegi koji se ne zna igrati. Je li vam sad jasno? Ako nije, onda ću ja priznati da nisam normalan.

