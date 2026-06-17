Dok su se mlatili nasred ceste u Sesvetama na njih naletio auto

Zagrebačka policija izvijestila je o incidentu do kojeg je došlo jutros oko 1:40 sati u Sesvetama na Selskoj cesti. Naime, kako su naveli na ulici su se dva muškarca (32 i 36) posvađala, a potom i potukla.

- Nakon toga su pali na kolnik navedene ulice uslijed čega je na njih naletio osobni automobil virovitičkih registarskih oznaka kojim je upravljao 48-godišnjak - objavili su iz policije.

Dodaju da je liječnička pomoć dvojici muškaraca pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je 36-godišnjak lakše, a 32-godišnjak teško ozlijeđen.

- Kriminalističko istraživanje je u tijeku - zaključili su iz policije.