U Splitu srušen temperaturni rekord, dijelovi grada bez struje

Split je danas zabilježio najvišu temperaturu zraka u kolovozu otkako postoje službena meteorološka mjerenja, a u poslijepodnevnim satima dijelovi grada ostali su i bez električne energije.

Na mjernoj postaji Split-Marjan u 14 sati izmjereno je 39,7 Celzijevih stupnjeva, čime je srušen dosadašnji kolovoški temperaturni rekord. Prethodni rekord iznosio je 38,5 stupnjeva, a zabilježen je 13. kolovoza 2015. godine, piše Dalmatinski portal. No, ova je temperatura i rekord za Split, jer je dosad rekord bio od 30. lipnja sa 39,5 Celzija.

To su preliminarni podaci, koje je objavio DHMZ i kad bude završila i službena kontrola, postat će službeni rekordi.

A prema tim podacima danas je rekord pao u Dubrovniku, a jučer i u Senju.

📍 Senj: 39,8 °C

Dosadašnji rekord: 39,7 °C (22. 7. 2015.)

📍 Split: 39,7 °C u 14 h

Dosadašnji rekord: 39,5 °C (30. 6. 2026.)

📍 Dubrovnik: 39,1 °C u 12 h

Dosadašnji rekord: 38,6 °C (11. 8. 2025.)

🌡️ ❓Prema preliminarnim podacima novi temperaturni rekordi, jučer u Senju, a danas u Splitu i Dubrovniku?



📍 Senj: 39,8 °C

Dosadašnji rekord: 39,7 °C (22. 7. 2015.)



📍 Split: 39,7 °C u 14 h

Dosadašnji rekord: 39,5 °C (30. 6. 2026.)



📍 Dubrovnik: 39,1 °C u 12 h

Dosadašnji… pic.twitter.com/enrAz48JQy — DHMZ (@DHMZ_HR) August 12, 2026

Gotovo istodobno s rekordnom vrućinom, oko 14.40 sati, stigle su dojave o nestanku električne energije u pojedinim dijelovima Splita. Bez struje su, prema informacijama građana, ostale Dragovode, a potom je potvrđeno da električne energije nema ni na području Vrborana na Kili, piše Dalmacija danas i navodi kako su im čitatelji također javili da nekoliko semafora u smjeru istoka Splita nije bilo u funkciji. Za sada nije poznato koliko je kućanstava zahvaćeno prekidom opskrbe ni što je uzrokovalo nestanak električne energije.

U Hrvatskoj danas prevladava sunčano vrijeme, a najveće vrućine bilježe se upravo na Jadranu. Najviša dnevna temperatura na obali kreće se između 35 i 39 stupnjeva, dok se na kopnu očekuje od 30 do 33 stupnja. Uz lokalno jači razvoj oblaka poneki pljusak moguć je uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije.

Na Jadranu puše umjerena i jaka bura, pod Velebitom mjestimice s olujnim udarima, dok u Dalmaciji prolazno pušu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Sutra se očekuje sunčano i nešto manje vruće vrijeme. Najviša dnevna temperatura na kopnu bit će između 26 i 31 stupanj, a na moru od 33 do 37 stupnjeva.