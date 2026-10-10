Dovoljno je pogledati ekipu prijatelja zlatara Paška Dodića, koji je u Lici pokrenuo svojevrsni ranč, da se vidi kako se tu nalaze utjecajni političari, nogometaši, suci, odvjetnici, poduzetnici..
KOMENTIRA IVAN PANDŽIĆ PLUS+
Dokle sve ide zločinačko udruženje koje truje Hrvatsku?
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Polako ali sustavno, Uskok uhićuje uključene u zločinačko udruženje koje je zakapalo otpad po Hrvatskoj. S posljednjim uhićenjima, broj osoba u tom udruženju narastao je na 18, nakon trećeg proširenja istrage. U ovom posljednjem proširenju uhićena su dosad najzvučnija imena koja se nalaze visoko na društvenoj ljestvici u Hrvatskoj. Što god to govorilo o toj ljestvici.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
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