Dokle više?! Kod Komiže su u more ispraznili tank fekalija...

Mještani Komiže sinoć su još jednom ostali šokirani bezobzirnim ponašanjem posade jahte jednog češkog gosta. Naime, s njegove je jahte u komiškoj luci ispušten tank s fekalijama što je primijetio i fotografirao jedan Komižanin te fotografije objavio u Facebook grupi 'Volim Komižu'.

Foto: Facebook Andro Žuanić / Facebook / Volim Komižu

Na još jedan ekološki incident reagirala je, piše Morski.hr, i gradonačelnica Komiže Tonka Ivčević.

- Pa to je nedopustivo! Ustat ćemo se protiv toga i spriječiti da se to kod nas događa na sve moguće načine. Kako se to dogodilo na pomorskom dobru, mi kao Grad ni komunalno redarstvo doduše nismo nadležni, ali ja sam još sinoć poslala obavijest koncesionaru i Lučkoj kapetaniji, objasnila je gradonačelnica.

Novinari portala Morski.hr kontaktirali su i lučkog kapetana koji se 'ne može baviti time'.

- Ne mogu se bavit sad time, imam važnijih stvari, radim, rekao je kapetan Damir Radica, a na pitanje je li napisao kaznu kapetanu jahte odgovorio je kako on 'zna da je to važno, ali sad ne može govoriti'. Potom je poklopio slušalicu.

Inače, vlasnik jahte vrijedne oko 3,5 milijuna eura je navodno češki bogataš.

Foto: Facebook Andro Žuanić / Facebook / Volim Komižu

Još jedan u nizu incidenata na Jadranu

Nažalost, ovo je tek još jedan u nizu ekoloških incidenata koji su ove godine zabilježeni na našoj obali. Lokalno stanovništvo i hoteli bez previše su okolišanja u more praznili septičke jame, a cijelu situaciju ne olakšavaju nam ni pojedini turisti.

Tema: Hrvatska