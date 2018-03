'Doktor Smrt': Liječnik koji je pomagao bolesnima da umru...

Kontroverzni američki liječnik Jack Kevorkian iz Michigana proveo je više od osam godina u zatvoru jer je pomogao 52-godišnjem Thomasu Youku, oboljelom od Lou Gehrigove bolesti da 'završi sa životom'. No, 'Doktor smrt' tvrdio je i kako je pomogao 130 ljudi da se ubiju. On je smatrao i govorio da 'smrt nije zločin'. Ostao je upamćen kao najveći borac za pravo na eutanaziju.

- Pacijenti koji umiru u velikim bolovima zaslužuju pravo na bezbolnu i dostojanstvenu smrt - tvrdio je.

Osmislio 'strojeve za samoubojstvo'

Ovaj liječnik svojim činom i razmišljanjima podigao je cijelu vladu SAD-a i potaknuo ih da se suoče s problemom etičnosti u medicini. Početkom 1990-ih godina uzburkao je javnost svojim snimkama pacijenata koji ga mole da im pomogne umrijeti, a prikazivao je i svoje 'strojeve za samoubojstvo'.

- Ako pomažemo ljudima da dođu na ovaj svijet, zašto nam je zabranjeno da im asistiramo pri odlasku s njega? - izjavio je Kevorkian.

Cijeli projekt započeo je još 1990. godine, kada je pacijentu s Alzheimerovom bolesti omogućio suicid, a sve do 1999. godine uspješno je izbjegavao kaznenom progonu. Kevorkian, inače liječnik patolog, vozeći se u starom VW kombiju širom SAD-a, dolazio je na pragove ljudi koji su željeli okončati svoje muke. Sa sobom je uvijek imao i svoju aparaturu koju je sam osmislio. To je bio stroj za ubrizgavanje smrtonosnog koktela aktivacijom gumba, ili stavljajući im na lice masku spojenu s ugljičnim monoksidom.

- Ja to nisam radio da okončam život, nego da okončam bol i patnju - govorio je u intervjuima

'Dostojanstvena smrt je temeljno ljudsko pravo'

Na 10 do 25 godina zatvora osuđen je na današnji dan 1999. zbog pomaganja pri samoubojstvu Thomasu Youku. Izašao je iz zatvora 2007. godine nakon osam godina, a odluci o prijevremenom oslobađanju pridonijelo je, osim dobrog ponašanja u zatvoru, i njegovo obećanja vlastima da više neće pomagati neizlječivim bolesnicima pri samoubojstvu. No to nije promijenilo njegova stajališta. I dalje je vjerovao da pravo na dostojanstvenu smrt treba smatrati temeljnim ljudskim pravom o kojem pacijent odlučuje sam, sa svojim liječnikom, svojom obitelji i Bogom.

Eutanazija je u SAD-u legalizirana samo u saveznoj državi Oregon, gdje smrtno bolesni pacijent kojem preostaje šest ili manje mjeseci života, ima pravo zatražiti od liječnika smrtonosnu dozu lijekova.

Malo jeo, malo trošio i nije se ženio

Osim eutanazijom, Kevorkian, rođen 1928. kao sin armenskih imigranata, bavio se slikanjem a snimio je nekoliko jazz albuma. Nikad se nije ženio, malo je jeo i malo trošio. Nije priznavao organiziranu religiju. Držao je licemjernom i hranjenom mitovima ali isto tako nije zagovarao ateizam. On sam je tvrdio da ima duhovnu vezu s slavnim skladateljem Johannom Sebastianom Bachom.

Preminuo je u lipnju 2011., nakon borbe s bolešću bubrega i upalom pluća u 84. godini.

HBO je Kevorkianu odlučio odati počast tv filmom "Ne poznajete vi Jacka" (You Don't Know Jack) iz 2010. gdje ga je glumio Al Pacino koji je za tu ulogu dobio Zlatni globus.

