Doktorica za 24sata o smaknuću Christe Pike koju nisu ubile ni dvije injekcije: ' Stvar je u dozi'

Nedavni slučaj iz Sjedinjenih Američkih Država, u kojem je zatvorenica Christa Pike preživjela pokušaj pogubljenja unatoč primanju dviju doza pentobarbitala, iznenadio je javnost. Christa je jedina žena osuđena na smrt u američkoj saveznoj državi Tennessee. Pokušaj izvršenja kazne započeo je navečer u zatvoru u Nashvilleu. Svjedoci kažu kako je Pike i četrdeset minuta nakon primanja druge doze bila živa te se čulo kako hrče. Odvjetnici su odmah reagirali i podnijeli hitan zahtjev sudu. Tražili su zaustavljanje postupka jer je osuđenica bila izložena nepotrebnoj agoniji. Ubrzo je prevezena u bolnicu na pružanje pomoći, a potpuno točno stanje nije joj poznato.

Foto: POLICE HANDOUT

Kako bismo rasvijetlili medicinsku pozadinu ovog neobičnog događaja i doznali zašto uobičajena metoda usmrćivanja nije uspjela, kontaktirali smo anesteziologinju Višnju Ivančan koja je objasnila što je točno moglo poći po zlu u komori za pogubljenja. Prema riječima stručnjakinje, lijek koji su primijenili zapravo je samo snažan sedativ. U standardnim protokolima za izvršenje smrtne kazne, sedativi se obično ne koriste sami, već u kombSinaciji s drugim snažnim sredstvima.

Prema stranici Death Penalty Information Center Tennessee od 8. siječnja 2025. koristi upravo jednolijekovni protokol s pentobarbitalom. Dakle, za ovaj konkretni način pogubljenja ne dodaju se mišićni relaksansi.

​- Obično u njihovim procedurama trebaju dobiti i mišićne relaksanse da bi bili pogubljeni. To je samo sedacija izazvana, od toga se ne može umrijeti osim u ekstremnim uvjetima i jako velikim dozama - pojasnila je anesteziologinja Ivančan.

Istaknula je kako su se nekada u te svrhe koristili različiti mišićni relaksansi koji izravno utječu na rad dišnog sustava. Kada bi se osobi ubrizgao takav preparat, ona sigurno ne bi preživjela jer vrlo brzo prestane disati, a nakon tri do četiri minute srce potpuno stane. Anesteziologinja napominje kako sam sedativ može usmrtiti osobu jedino ako medicinsko osoblje primijeni iznimno visoku dozu koja bi u konačnici uzrokovala prestanak disanja. Ipak, reakcija na takve lijekove izrazito je individualna pojava. Neki ljudi zahtijevaju znatno više doze sedativa kako bi uopće zaspali, posebno oni koji godinama redovito uzimaju slične lijekove. U nekim slučajevima njihovi receptori u mozgu s vremenom postaju zasićeni, stoga im uobičajene količine lijeka jednostavno nisu dovoljne za željeni učinak.

Foto: J. Miles Cary

​- Ako Michael Jackson uzme previsoku dozu sedativa, onda prestane disati i umre. Isto tako, kod nekoga ćete malom dozom izazvati prestanak disanja, a kod nekoga ćete dati strašno puno i još neće biti dostatno - objašnjava Ivančan.

Podsjetimo, službeni uzrok smrti Michaela Jacksona bio je akutno trovanje propofolom, snažnim anestetikom koji mu je liječnik Conrad Murray davao zbog nesanice. Propofol je izazvao zastoj disanja i srca.

Lijek koji je zatvorenica dobila nije nikakva rijetkost. Riječ je o preparatu koji se godinama svakodnevno koristi za anesteziju i sedaciju u Hrvatskoj, ali i svugdje u svijetu. Pravo je pitanje zašto u ovom konkretnom slučaju on nije odradio ono što su planirali. Stručnjakinja navodi kako točnu dozu koja će sigurno usmrtiti pojedinca nije moguće unaprijed matematički izračunati s potpunom sigurnošću, već se uvijek mora pratiti reakcija organizma i po potrebi intervenirati. Ako osuđenica nije prestala disati na prvu dozu, logičan postupak nalaže dodavanje lijeka. Očito je da primijenjena koncentracija lijeka nije bila dovoljno snažna za njezin organizam. Ivančan pritom upozorava i na mogućnost ljudske pogreške prilikom same pripreme smrtonosne injekcije.

​- Je li to zaista bila ta koncentracija lijeka kao što je propisano ili je tekućina bila razrijeđena, to mi je teško govoriti jer ne znam sve detalje o tome što se točno dogodilo. Znači, to jednostavno nema pravila. Postoji i mogućnost da je prije bila godinama ili neko vrijeme na sedativima koji ublaže učinak - istaknula je Ivančan.

Zbog ovog nezapamćenog incidenta, guverner Bill Lee privremeno je zaustavio sva zakazana pogubljenja do kraja godine. Zatražio je potpunu i neovisnu reviziju cijelog protokola. S druge strane, nadležni zatvorski odjel tvrdi kako su slijedili svaki korak zakonski utvrđene procedure koju je odobrilo državno odvjetništvo. Dodali su i kako nemaju objašnjenje zašto kemikalija nije djelovala onako kako je predviđeno.

​- Večeras država ponovno nije uspjela izvršiti zakonito pogubljenje. Nemamo nikakvo zadovoljstvo u tome što smo bili u pravu, ali potvrdile su se naše brige oko otežanog pristupa venama i nedostatka hitne medicinske skrbi - poručili su njezini odvjetnici u službenom priopćenju.

Njezin slučaj godinama izaziva rasprave o primjeni smrtne kazne. Da je jučerašnji postupak nekim slučajem uspio, postala bi prva žena koju je Tennessee pogubio u više od dvjesto godina. Vrhovni sud neposredno prije toga odbacio je posljednju odgodu izvršenja.

Christa Gail Pike (rođena 10. ožujka 1976.) američka je osuđena ubojica koja se nalazi na odjelu za izvršenje smrtne kazne u američkoj saveznoj državi Tennessee. Godine 1995., kada je imala 18 godina, Pike je u Knoxvilleu ubila svoju 19-godišnju kolegicu iz programa Job Corps, Colleen Slemmer. Pike i dvoje prijatelja odveli su Slemmer u šumu, gdje su je mučili i ubili.

Godine 1996., u dobi od 20 godina, Pike je osuđena na smrt, čime je postala jedna od najmlađih žena osuđenih na smrt u Sjedinjenim Američkim Državama u razdoblju nakon presude Furman protiv Georgije.