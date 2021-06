Kvarner je specifičan po živopisnom suživotu mora i industrije. Ondje je kultura života s morem i uz more, dio svakodnevice. Što se događa kad nametnuta industrija ugrozi tajanstvenu sponu s tim iskonskim modrim prapočetkom života? Koju smo cijenu spremni platiti u ime razvoja i napretka? “Modra” , novi dokumentarni film nastao u produkciji Fade in za HRT, priča je o ljubavi i o ljudima koji ne posustaju u borbi za more koje život znači. Potpisuju ga redateljice Jelena Ternovec i Morana Ikić Komljenović, direktor fotografije je Jasenko Rasol, autori glazbe Marin Alvir i Marinada, producentice Sabina Krešić i Morana Ikić Komljenović. Redateljska motivacija za ovaj dokumentarac bila je gledateljima/icama vratiti onaj dječji, neiskvareni i nostalgični pogled na more, vratiti ljubav prema moru i probuditi suodgovornost za budućnost našeg Jadrana.