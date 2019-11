Dolaze Merkel, Tusk, Juncker: Zagreb je pod opsadom policije

Zbog kongresa Europske pučke stranke koji je započeo u utorak u 9 sati u Areni, u Zagrebu se očekuju gužve. Policija je najavila kratkotrajne prekide prometa koji su, kažu, nužni zbog sigurnosti.

Pozvali su građane na strpljenje i suradnju s policijskim službenicima.

🔴📽️The #EPPZagreb Congress will be streamed LIVE📺

on our homepage!



👀Check out who will be speaking🔽https://t.co/6xtJPHyNx0