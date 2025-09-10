Obavijesti

News

ODGOVORILI RUSIMA

Dolaze prve snimke iz Poljske. Analitičar objavio prizor s FlightRadara: Bilo je vrlo živo

Poljske oružane snage priopćile su da su neutralizirale dronove koji su narušili poljski zračni prostor

Poljaci, koji su članovi NATO saveza, jutros su izvijestili kako su pucali i oborili ruske dronove koji su ušli u njihov zračni prostor. "Oružje je raspoređeno, a službe aktivno rade na lociranju oborenih objekata", priopćili su iz poljskog Operativnog zapovjedništva. Dodali su da je u tijeku vojna operacija te su pozvali stanovnike da ostanu u svojim domovima. Zatvorene su i zračne luke.

- Noćas je u Poljskoj bilo vrlo živo - zbog ulaska ruskih bespilotnih letjelica u poljski zračni prostor podignuti se poljski, ali i saveznički borbeni avioni. U stvarnom vremenu se mogla pratiti putanja tankera za nadopunu gorivom, aviona za rano upozorenje, pa i F-35. Bez da itko jamra "ali neprijatelj će sve vidjeti"! - napisao je na Facebooku vojni analitičar Igor Tabak.

