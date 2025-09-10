Dolaze prve snimke iz Poljske. Analitičar objavio prizor s FlightRadara: Bilo je vrlo živo

Poljaci, koji su članovi NATO saveza, jutros su izvijestili kako su pucali i oborili ruske dronove koji su ušli u njihov zračni prostor. "Oružje je raspoređeno, a službe aktivno rade na lociranju oborenih objekata", priopćili su iz poljskog Operativnog zapovjedništva. Dodali su da je u tijeku vojna operacija te su pozvali stanovnike da ostanu u svojim domovima. Zatvorene su i zračne luke.

- Noćas je u Poljskoj bilo vrlo živo - zbog ulaska ruskih bespilotnih letjelica u poljski zračni prostor podignuti se poljski, ali i saveznički borbeni avioni. U stvarnom vremenu se mogla pratiti putanja tankera za nadopunu gorivom, aviona za rano upozorenje, pa i F-35. Bez da itko jamra "ali neprijatelj će sve vidjeti"! - napisao je na Facebooku vojni analitičar Igor Tabak.