Dolazi nevrijeme, a ponegdje i snijeg: U srijedu opet toplije

Uz promjenljivo vrijeme iznadprosječna toplina nastavit će se, ne samo do kraja sljedećega tjedna nego vjerojatno i u nastavku prve polovine mjeseca, prognozira Zoran Vakula za HRT. Promjenjivo vrijeme možemo očekivati sutra potkraj dana te u utorak rano ujutro kada se u mnogim mjestima najavljuje kiša, ponegdje i u obliku pljuskova, koje može pratiti i grmljavina, a u gorju je moguć i snijeg.

No već do večeri će se u većini Hrvatske barem djelomice razvedriti pa će u srijedu po nizinama biti česte jutarnje magle, mjestimice pri tlu i slaba mraza. Do kraja srijede vrlo je velika vjerojatnost novog zatopljenja i južine, uz koju je mjestimična kiša na sjevernom Jadranu i u gorju moguća već tijekom ponovno vjetrovitog četvrtka, a od petka i drugdje.

Zbog mogućih olujnih udara jugozapadnog vjetra za sutra je za gospićko područje na snazi narančasto upozorenje Meteoalarma, dok je žuto upozorenje na snazi za riječku, zagrebačku i karlovačku regiju.