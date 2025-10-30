Obavijesti

News

Komentari 1
TRGOVINA

Dolazi novi svijet, citat iz erotskog filma: Trump je presretan nakon susreta s Xijem

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Dolazi novi svijet, citat iz erotskog filma: Trump je presretan nakon susreta s Xijem
Foto: Brian Snyder

Kina je omogućila slobodan i otvoren protok rijetkih zemalja, kritičnih minerala, magneta itd. Vrlo značajno, Kina je snažno izjavila da će predano raditi s nama kako bi zaustavila protok fentanila u našu zemlju

Nakon mjeseci eskalirajućeg trgovinskog rata koji je uzdrmao globalna tržišta, sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog čelnika Xi Jinpinga u južnokorejskom Busanu donio je prijeko potrebno olakšanje.

U susretu obilježenom pragmatizmom i neočekivano pomirljivim tonovima, dvojica najmoćnijih svjetskih lidera postigla su niz dogovora s ciljem deeskalacije napetosti i stabilizacije odnosa između dviju najvećih svjetskih ekonomija.

Trump se nakon susreta oglasio na svom Truth Socialu i opisao summit kao veliki uspjeh.

 - Imao sam zaista sjajan sastanak s predsjednikom Kine, Xi Jinpingom. Postoji ogromno međusobno poštovanje između naših dviju zemalja, i ono će se samo dodatno ojačati zahvaljujući događajima koji su upravo imali mjesto. Složili smo se oko mnogih pitanja, dok su druga, čak i vrlo važna, vrlo blizu rješenja - napisao je Trump.

SUSRET ČELNIKA Orban će se sastati s Trumpom 7. studenoga u Washingtonu
Orban će se sastati s Trumpom 7. studenoga u Washingtonu

Posebno ga je razgalio dogovor o poljoprivredi.

 - Bio sam iznimno počašćen činjenicom da je predsjednik Xi odobrio Kini početak kupovine ogromnih količina soje, sorga i drugih poljoprivrednih proizvoda. Naši će poljoprivrednici biti jako sretni! Zapravo, kao što sam ranije rekao tijekom svog prvog mandata, poljoprivrednici bi odmah trebali kupovati više zemlje i veće traktore. Želio bih zahvaliti predsjedniku Xiju na tome - naglasio je Trump.

I ovdje je kao i u Ukrajini došao do rijetkih minerala.

 - Kina je omogućila slobodan i otvoren protok rijetkih zemalja, kritičnih minerala, magneta itd. Vrlo značajno, Kina je snažno izjavila da će predano raditi s nama kako bi zaustavila protok fentanila u našu zemlju. Pomoći će nam okončati krizu fentanila. Kina se također složila da će započeti proces kupovine američke energije. Zapravo, vrlo velika transakcija mogla bi se dogoditi u vezi s kupnjom nafte i plina iz velike države Aljaske. Chris Wright, Doug Burgum i naši odgovarajući energetski timovi sastat će se kako bi vidjeli može li se takav energetski sporazum dogovoriti - napisao je Trump, pa objavu završio citatom iz filma 'Devet i pol tjedana'.

 - Dogovori postignuti danas donijet će prosperitet i sigurnost milijunima Amerikanaca. Nakon ovog povijesnog putovanja u Aziju, sada se vraćam u Washington, D.C. Želim zahvaliti velikim zemljama Maleziji, Japanu i Južnoj Koreji na velikodušnosti, gostoljubivosti i srdačnosti — kao i Australiji, Kanadi, Novom Zelandu, Singapuru, Tajlandu i Vijetnamu, koji su prisustvovali večeri sinoć koju je priredio Njegova Ekscelencija Lee Jae Myung. Stotine milijardi dolara dolazi u našu zemlju zahvaljujući njima. Naša nacija je snažna, poštovana i ponovno cijenjena, i NAJBOLJE TEK DOLAZI - zaključio je Trump.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tko je četnik koji je ubio Jeana Michela? Zvali su ga Monstrum, a danas slobodno šeće Srbijom
UBOJICA S OVČARE

Tko je četnik koji je ubio Jeana Michela? Zvali su ga Monstrum, a danas slobodno šeće Srbijom

Spasoje Petković zvani Štuka je u vrijeme Domovinskog rata imao 18 godina. Na suđenju u Beogradu pričali su kako je upucao Francuza, a potom mu iz džepa uzeo 20 franaka. Potom ih je poklonio Nadi Kalabi
Uskoro ide prvi val poskupljenja režija! Evo koliko će računi za struju rasti i kako ih smanjiti...
CIJENE RASTU

Uskoro ide prvi val poskupljenja režija! Evo koliko će računi za struju rasti i kako ih smanjiti...

Od 1. studenog na snagu stupaju nove, više cijene struje zbog smanjenja subvencija. Drugi val stiže već početkom 2026. Stručnjaci, ali i potrošačke udruge, za smanjenje računa savjetuju da više struje trošite noću
Jean-Michelova obitelj odlučila! 'Vukovar je uvijek bio njegov izbor, neka počiva uz heroje'
PRONAŠLI HEROJA

Jean-Michelova obitelj odlučila! 'Vukovar je uvijek bio njegov izbor, neka počiva uz heroje'

Obitelj Nicolier želi da ubojicu njihova sina, koji je 1991. hrabro branio Hrvatsku, kazne. Zbog toga francuski tužitelji pokreću istragu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025