Dolazi novi svijet, citat iz erotskog filma: Trump je presretan nakon susreta s Xijem

Nakon mjeseci eskalirajućeg trgovinskog rata koji je uzdrmao globalna tržišta, sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog čelnika Xi Jinpinga u južnokorejskom Busanu donio je prijeko potrebno olakšanje.

U susretu obilježenom pragmatizmom i neočekivano pomirljivim tonovima, dvojica najmoćnijih svjetskih lidera postigla su niz dogovora s ciljem deeskalacije napetosti i stabilizacije odnosa između dviju najvećih svjetskih ekonomija.

Trump se nakon susreta oglasio na svom Truth Socialu i opisao summit kao veliki uspjeh.

- Imao sam zaista sjajan sastanak s predsjednikom Kine, Xi Jinpingom. Postoji ogromno međusobno poštovanje između naših dviju zemalja, i ono će se samo dodatno ojačati zahvaljujući događajima koji su upravo imali mjesto. Složili smo se oko mnogih pitanja, dok su druga, čak i vrlo važna, vrlo blizu rješenja - napisao je Trump.

Posebno ga je razgalio dogovor o poljoprivredi.

- Bio sam iznimno počašćen činjenicom da je predsjednik Xi odobrio Kini početak kupovine ogromnih količina soje, sorga i drugih poljoprivrednih proizvoda. Naši će poljoprivrednici biti jako sretni! Zapravo, kao što sam ranije rekao tijekom svog prvog mandata, poljoprivrednici bi odmah trebali kupovati više zemlje i veće traktore. Želio bih zahvaliti predsjedniku Xiju na tome - naglasio je Trump.

I ovdje je kao i u Ukrajini došao do rijetkih minerala.

- Kina je omogućila slobodan i otvoren protok rijetkih zemalja, kritičnih minerala, magneta itd. Vrlo značajno, Kina je snažno izjavila da će predano raditi s nama kako bi zaustavila protok fentanila u našu zemlju. Pomoći će nam okončati krizu fentanila. Kina se također složila da će započeti proces kupovine američke energije. Zapravo, vrlo velika transakcija mogla bi se dogoditi u vezi s kupnjom nafte i plina iz velike države Aljaske. Chris Wright, Doug Burgum i naši odgovarajući energetski timovi sastat će se kako bi vidjeli može li se takav energetski sporazum dogovoriti - napisao je Trump, pa objavu završio citatom iz filma 'Devet i pol tjedana'.

- Dogovori postignuti danas donijet će prosperitet i sigurnost milijunima Amerikanaca. Nakon ovog povijesnog putovanja u Aziju, sada se vraćam u Washington, D.C. Želim zahvaliti velikim zemljama Maleziji, Japanu i Južnoj Koreji na velikodušnosti, gostoljubivosti i srdačnosti — kao i Australiji, Kanadi, Novom Zelandu, Singapuru, Tajlandu i Vijetnamu, koji su prisustvovali večeri sinoć koju je priredio Njegova Ekscelencija Lee Jae Myung. Stotine milijardi dolara dolazi u našu zemlju zahvaljujući njima. Naša nacija je snažna, poštovana i ponovno cijenjena, i NAJBOLJE TEK DOLAZI - zaključio je Trump.