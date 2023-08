Dolazi razdoblje stabilnog sunčanog vremena, evo kakvo nas vrijeme očekuje u petak

Foto: Pixsell/DHMZ

Sutra pretežno sunčano, na Jadranu i vedro. U unutrašnjosti ujutro lokalno magla, a zatim umjeren razvoj oblaka. Vjetar slab, prolazno i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, ponegdje i jaka, a poslijepodne zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, na moru od 18 do 22, najviša dnevna od 24 do 28, na Jadranu između 28 i 31 °C. Za petak nema izdanih upozorenja. Foto: DHMZ Počinje razdoblje stabilnog sunčanog vremena, koje će potrajati barem do sredine idućeg tjedna, javlja HRT. Pritom će i temperatura zraka porasti pa će od nedjelje ponovno gotovo posvuda biti vruće, na Jadranu uz tople noći, ali do kraja ovog tjedna noći i jutra još razmjerno svježa, osobito u kopnenom području, gdje će mjestimice biti i kratkotrajne magle.