Dom u Dugom Ratu imao je previše korisnika, najavili da će utrostručiti broj inspektora

Zbog prekomjernog broja korisnika, poslat će optužni prijedlog prekršajnom odjelu na Općinskom sudu te će uslijediti sankcije. U Domu u Dugom Ratu nisu utvrdili druge nepravilnosti

<p>Nakon požara u obiteljskom domu za starije 'Providence' u Dugom Ratu obavili su inspekciju te su utvrdili da je u domu smješteno 23 korisnika, a ne 20 koliko je dozvoljeno, objavili su iz <a href="https://mrosp.gov.hr/vijesti/zavrsen-inspekcijski-nadzor-u-dugom-ratu-ministarstvo-do-kraja-listopada-utrostrucuje-broj-inspektora-na-terenu/11938">Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike</a>.</p><p>Kako navode, jučer su dobili zapisnik inspekcije kojim nisu utvrđene druge nepravilnosti, a navodi se i, što je utvrdila policija, da je do požara došlo zbog otvorenog plamena ili žara. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Zbog prekomjernog broja korisnika, poslat će optužni prijedlog prekršajnom odjelu na Općinskom sudu te će uslijediti sankcije.</p><p>Zadnja redovna inspekcija provedena je u svibnju prošle godine, prilikom čega nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u radu ustanove, navodi se.</p><p>S obzirom na to da broj domova u Republici Hrvatskoj premašuje 800, inspektori ne mogu cijelo vrijeme biti prisutni u svim domovima, no do kraja listopada Ministarstvo će utrostručiti broj inspektora na terenu upravo kako bi se dodatno pojačao nadzor nad radom pružatelja usluga.</p><p>Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je svjesno naslijeđenih sektorskih problema koje treba rješavati, poput preblagih sankcija za vlasnike obiteljskih i privatnih domova kod kojih su utvrđene nepravilnosti, zbog čega je već osnovana Radna skupina za Izmjenu zakona o socijalnoj skrbi.</p><p>- Odlučan sam da se ovakve ni slične tragedije više ne smiju dogoditi te poduzimamo nužne i potrebne korake kako bismo to spriječili. Već smo osnovali radnu skupinu, čiji je osnovni zadatak upravo hitna revizija zakonskih odredbi i podzakonskih akata koji se tiču kriterija za pružanje socijalnih usluga, što je rezultiralo time da ćemo do kraja listopada objaviti prijedlog Izmjena Zakona o socijalnoj skrbi, koje stavljamo na javno savjetovanje. Izmjene su usmjerene upravo na strože kriterije i sankcije za pružatelje socijalnih usluga, s ciljem osiguravanja bolje zaštite najugroženijih skupina društva od strane sustava, što je naša zadaća - poručio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović.</p><p> </p>