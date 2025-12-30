Obavijesti

News

NEDOSTATAK DOKTORA

Dom zdravlja u Koprivnici: Liječnicima nudimo 7000 eura 'dobrodošlice' za motivaciju

Koprivnica: Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Uspjeli su zaposliti šest svojih umirovljenih liječnika na pola radnog vremena, četiri medicinske sestre i dva pomoćna radnika...

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije objavio je natječaj o zapošljavanju dva liječnika ili liječnice na neodređeno vrijeme, a uz pomoć Grada Koprivnice osigurava se "bonus dobrodošlice" u iznosu od 7000 eura, izvijestili su u utorak iz Doma zdravlja.

Razlog raspisivanja natječaja jest odlazak u mirovinu dvije liječnice, a iz Doma zdravlja kažu da bonus predstavlja značajnu podršku i motivaciju za mlade doktore medicine koji žele graditi karijeru u srcu Podravine.

ONI SU BUDUĆNOST Mladi, uspješni i hrabri: Top 10 hrvatskih liječnika mlađih od 45 godina koji rade čudesa
Mladi, uspješni i hrabri: Top 10 hrvatskih liječnika mlađih od 45 godina koji rade čudesa

„Naš cilj je osigurati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu građanima i istovremeno stvoriti poticajno radno okruženje za zdravstvene radnike, kojima se nudi mogućnost daljnjeg nastavka rada u ordinaciji u privatnoj praksi“, navode iz ustanove.  

Ravnateljica Željka Fruk upozorava da nedostatak liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti postaje sve veći problem županije, ne samo u ruralnim sredinama već i u gradovima.

To potvrđuje i podatak da je Opća bolnica Koprivnica 1. prosinca raspisala natječaj za zapošljavanje čak 29 osoba. Tražili su liječnike specijaliste umirovljenike za rad na pola radnog vremena, medicinske sestre i tehničare, od čega nekoliko prvostupnika, te kuhare i pomoćne radnike.

Uspjeli su zaposliti šest svojih umirovljenih liječnika na pola radnog vremena, četiri medicinske sestre i dva pomoćna radnika.

