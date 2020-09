Domaći med ljude hrani i od bolesti brani, a znamo i gdje kupiti ovaj vrhunski proizvod

OPG Domed iz Ludbrega već se 30 godina bavi proizvodnjom pčelinjih proizvoda. Oni stvaraju šampione koji osvajaju nagrade – lipov i bagremov med, koje možete pronaći na policama Konzuma

<p>Med je među savršenim proizvodima prirode i od davnina koristi čovjeku. Koliko je ljekovit, svjedoči i liječenje pčelinjim proizvodima (medom, propolisom, peludom i matičnom mliječi). Ne kaže se uzalud da med hrani i od bolesti brani, pa je u ovo vrijeme kad nam prijete prehlade uvijek u jelovnik dobro dodati žlicu meda. <br/> <strong>Postoje razne vrste, a okus i vrste meda</strong> diktira podneblje na kojem su pčele na ispaši. Uvijek je preporuka kupovati med od domaćih proizvođača, u čiju se kvalitetu lakše možete uvjeriti te zato što neke uvozne vrste mogu sadržavati pelud biljaka koje vam možda i neće odgovarati jer ih nema u našem podneblju.</p><p><br/> <strong>OPG Domed iz Ludbrega</strong> već se 30 godina bavi proizvodnjom pčelinjih proizvoda, a vrcanje meda postalo je svakodnevica i obiteljska tradicija. <br/> - Tijekom tog vremena nastojali smo proširiti pčelarski okvir u tehnološkom i količinskom smislu. Tako smo od samo tridesetak vlastitih košnica narasli na 250, a danas je tijekom godine u proizvodnju i pakiranje uključena cijela naša obitelj - objašnjava Martina Matanović i dodaje kako uz med od bagrema s ludbreškog područja, zahvaljujući seljenju pčela, proizvode i med od amorfe, metvice, lipe, uljane repice, vrijeska te cvjetni i med od kestena. </p><p>- Od samog početka osnovna je misija obrta proizvodnja mednih proizvoda najbolje kvalitete. Kako bismo to potvrdili, sudjelujemo na mnogim natjecanjima - ističe Martina Matanović i dodaje da je OPG Domed na međunarodnom natjecanju Zagimmed u Zagrebu osvojio priznanje šampion kvalitete za lipov med, posebno priznanje za med amorfe te srebrnu medalju za med od metvice, a ove su godine na natjecanju u Zagrebu osvojili oznaku "Plavi ceker" za najbolji med od bagrema.</p><p><strong>No usprkos proizvodima vrhunske kvalitete,</strong> i OPG Domed našao se u nezavidnoj situaciji.<br/> - Zbog nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom te nemogućnosti plasmana meda putem nekadašnjih kanala, kao što su sajmovi, izložbe, prodaja na kućnom pragu i školama, suradnja s Konzumom pomogla nam je u realizaciji prodaje našeg meda, a ujedno je to promocija obrta - objašnjava Martina Matanović i dodaje da je,<strong><a href="https://www.konzum.hr/zumici?utm_source=24sata&utm_medium=refferal&utm_campaign=zumici&utm_term=opg#domaci-med-u-konzumu" target="_blank"> zahvaljujući projektima kakve provodi Konzum</a></strong>,<strong><a href="https://www.konzum.hr/najbolje-iz-hrvatske?utm_source=24sata&utm_medium=refferal&utm_campaign=najboljeizhrvatske&utm_content=pr" target="_blank"> </a></strong>primjetan veliki pomak u popularizaciji hrvatskih proizvoda. <br/> - Veliko je zadovoljstvo biti dio projekta <strong><a href="https://www.konzum.hr/najbolje-iz-hrvatske?utm_source=24sata&utm_medium=refferal&utm_campaign=zumici&utm_term=pr&utm_content=med" target="_blank">Najbolje iz Hrvatske</a></strong> i imati mogućnost plasmana izvrsnih proizvoda, koje proizvodimo s puno pažnje i ljubavi, na hrvatsko tržište - naglašava Martina Matanović.</p><p><strong>Upravo su prepoznavanje truda i rada domaćih poljoprivrednika</strong> i OPG-ova te dugogodišnja podrška razvoju hrvatske poljoprivrede na zadovoljstvo kupaca diljem Hrvatske ključne strateške odrednice u poslovanju Konzuma. <br/> - Svjesni važnosti ne samo očuvanja tradicije renomiranih hrvatskih proizvođača nego i nužnosti daljnjeg poticanja novih, posebno malih proizvođača, želimo pružiti ruku i biti partner svim pojedincima i obiteljima koji naporno rade i stvaraju čineći našu zajednicu bogatijom. Zato mi je posebno drago što smo putem natječaja <strong>Najbolje iz Hrvatske</strong> dodatno proširili našu ponudu vrhunskim proizvodima iz svih krajeva Hrvatske - izjavio je Zoran Mitreski, predsjednik uprave Konzuma.</p><p><strong>Zahvaljujući suradnji s proizvođačima iz cijele Hrvatske</strong>, <strong><a href="https://www.konzum.hr/katalozi?utm_source=24sata&utm_medium=refferal&utm_campaign=zumici&utm_term=pr&utm_content=med" target="_blank">na Konzumovim policama</a> </strong>kupci svakodnevno mogu pronaći više od 75 posto proizvoda domaćeg podrijetla, a u nekim svježim kategorijama kao što su voće i povrće, meso te pekarski proizvodi taj se broj penje i na više od 80 posto. Spomenuta se suradnja dodatno osnažila zahvaljujući Konzumovu otvaranju prijeko potrebnog prodajnoga kanala za male domaće poljoprivrednike i OPG-ove, a do sada je uspostavljena suradnja s dvjestotinjak novih malih proizvođača. </p>