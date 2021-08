Domagoj Hajduković, saborski zastupnik SDP-a, na godišnjem odmoru uživa u društvu svog novog dečka. Da su zajedno, pohvalio se njegov novi partner Matija Stainer, koji je na Facebooku objavio njihovu zajedničku fotografiju. U opisu je među ostalim napisao #seaside, #gays...

U jednoj prijašnjoj objavio je stavio njihovu zajedničku fotografiju iz Trakošćana i napisao: "The best thing to hold onto in life is each other."

Matija Stainer inače je poznat kao jedan od sudionika reality showa Big Brother u sezoni koja se emitirala 2018. godine kada je Stainer imao 24 godine. Kad je izlazio iz BB kuće, Stainer se progovorio o diskriminaciji koju je doživio zbog svoje seksualne orijentacije, te rekao da su ga drugi kandidati zbog toga vrijeđali.

Domagoj Hajduković je jedan od rijetkih hrvatskih političara koji je otvoreno progovorio o svojoj seksualnoj orijentaciji.