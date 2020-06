Domagoj Hajduković o napadu: Da, Tomislav i ja bili smo u vezi

Nakon što je policija slučaj napada na SDP-ovca Domagoja Hajdukovića okvalificirala kao obiteljsko nasilje, javnosti je otkrila njegovu seksualnu orijentaciju, a o svemu je tome po prvi put progovorio za Večernji list...

<p>Tomislav i ja bili smo u vezi. Bila je to predana veza ispunjena usponima i padovima, vjerojatno u tom aspektu slična mnogim drugim vezama. Na žalost, prije nekih tjedan dana, kako su mediji i izvijestili, došlo je do nasilja koje sam prijavio policiji i vjerujem da bi tako trebala postupiti svaka osoba koja je doživjela nasilje. U detalje veze ne bih ulazio, vjerujem da obojica imamo pravo na dozu intime, odgovorio je <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/hajdukoviceva-ispovijest-tomislav-i-ja-bili-smo-u-predanoj-vezi-ali-nasilje-je-neprihvatljivo-1409849" target="_blank">za Večernji list </a>Domagoj Hajduković na prvo pitanje što se dogodilo između njega i Tomislava Mikulina. </p><p>Razlozi zbog kojih je, kaže Hajduković, dosad skrivao svoju seksualnu orijentaciju, duboki su i osobni i nikako nisu bili strah od neprihvaćanja u stranci. </p><p>- SDP je uvijek bio stranka koja je uvažavala, cijenila i ponosila se različitostima našeg društva i u samoj stranci nikada, a ni nakon nedavnih događaja, nisam osjetio negativan odnos prema gej populaciji, objasnio je. </p><p>- Drago mi je što su svi meni bitni ljudi stali uz mene i dali mi podršku i to mi daje snagu. Sada kada sam „izašao iz ormara,“ iako se to sigurno nije dogodilo kako i kada sam to eventualno želio učiniti, volio bih vjerovati da ću pomoći razbijanju predrasuda koje postoje o LGBTIQ osobama, pa možda i pomoći još nekome da se odluči na izlazak iz skrivanja, rekao je Hajduković i još jednom naglasio da je stranka odmah stala iza njega. </p><p>Podsjetimo, Andrej Plenković izjavio je kako se mediji ne bave dovoljno slučajem napada na Domagoja Hajdukovića. Ona na to pak samo kaže kako bi volio da je premijer iskoristio svoj utjecaj kako bi se više založio za položaj manjina u društvu. </p><p>- Ne pamtim da je ikada dao podršku raznim manjinskim zajednicama, došao na Pride, nedvosmisleno osudio pozdrav “za dom spremni” zbog kojeg Hrvatska dobiva etiketu fašizma ili pak proveo neku suvislu istragu o tome kako se postupa s migrantima o čemu često izvještavaju svjetski mediji. Da je to činio, možda bismo sad imali tolerantnije društvo, izjavio je Hajduković <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/hajdukoviceva-ispovijest-tomislav-i-ja-bili-smo-u-predanoj-vezi-ali-nasilje-je-neprihvatljivo-1409849" target="_blank">u intervjuu za Večernji list</a>. </p><p>Hoće li ovaj slučaj nanijeti štetu SDP-u?</p><p>Nisam učinio ništa loše. Nisam ništa ukrao, nisam nikome naudio niti radio bilo što nezakonito. Još sam uvijek onaj isti Domagoj koji je imao čast u nekoliko navrata predstavljati građane u Saboru. Kako to može štetiti mojoj stranci?</p><p>Za kraj je još komentirao nadolazeće parlamentarne izbore. </p><p>Na pitanje je li zadovoljan drugom pozicijom u četvrtoj jedinici, Hajduković je rekao da mu je jedino bitno da pobijedi Restart koalicija te da se smijeni korumpirana HDZ-ova vlast. </p><p>Rekao je i kako četvrta jedinica nije ni teška za SDP, niti mu je nesklona. </p><p>- I prije smo se suočavali s „teškašima“ na desnom političkom spektru i uvijek imali više nego respektabilan rezultat. Očekujem da ćemo biti najjača lista, zaključio je. <br/> </p>