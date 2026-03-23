Tko je Dominik Krause, fizičar i aktivist koji je 'preoteo' SPD-u Münchenu nakon čak 70 godina

Politička scena u Münchenu doživjela je povijesni potres. Nakon gotovo neprekinute sedamdesetogodišnje vladavine socijaldemokrata (SPD), bavarska prijestolnica dobila je prvog gradonačelnika iz redova Zelenih. Dominik Krause (35), fizičar i dugogodišnji gradski političar, u drugom je krugu izbora s 56,4 posto glasova pobijedio dosadašnjeg gradonačelnika Dietera Reitera (67) i najavio novu, zelenu eru za jedan od najbogatijih njemačkih gradova. Pobjeda mladog kandidata Zelenih označila je dvostruki udarac za SPD, koji je istog dana pretrpio težak poraz i na pokrajinskim izborima u Porajnju-Falačkoj.

Iako je dugo slovio kao apsolutni favorit, put Dietera Reitera prema novom mandatu neočekivano je prekinut aferom koja je isplivala na površinu neposredno prije izbora. Otkriveno je da je Reiter primao novac od nogometnog kluba Bayern München za svoju funkciju u administrativnom savjetodavnom odboru, i to bez potrebnog odobrenja gradskog vijeća.

Način na koji se nosio s kritikama dodatno je narušio njegov ugled. Nakon snažnog pritiska javnosti, priznao je pogreške i odstupio s pozicije u klubu. Ipak, šteta je već bila učinjena. U prvom krugu izbora, održanom 8. ožujka, Reiter je još uvijek vodio s 35,6 posto glasova ispred Krausea (29,5 posto), no mnogi su građani glasali poštom prije nego što je skandal u potpunosti odjeknuo.

U izbornoj noći, dok su se glasovi još brojali, Reiter je priznao poraz i objavio kraj svoje političke karijere.

​- To je to od mene. Ja sam zabrljao. Rezultat izbora je moja krivica. Bila mi je čast biti gradonačelnik ovog grada - poručio je vidno potreseni Reiter, koji je grad vodio od 2014. godine.

S druge strane, u stožeru Zelenih zavladala je euforija.

​- Hvala, München, na ovom ogromnom povjerenju. Osjećam se vrlo počašćeno - rekao je Krause okupljenima.

Od prosvjeda protiv neonacista do fotelje gradonačelnika

Dominik Krause rođen je 1990. godine u Münchenu. Po struci je fizičar, s magisterijem primijenjene i inženjerske fizike s Tehničkog sveučilišta u Münchenu (TUM). Njegov ulazak u politiku nije bio slučajan. Kako sam ističe, potaknuli su ga prosvjedi protiv neonacizma 2011. godine. Već sljedeće godine postao je glasnogovornik Zelene mladeži, a 2014. prvi put je izabran u gradsko vijeće.

Njegov uspon bio je brz. Bio je predsjednik minhenskih Zelenih, potom i predsjednik kluba zastupnika svoje stranke, da bi u listopadu 2023. preuzeo funkciju drugog gradonačelnika. Krause, koji je otvoreno gay te je zaručen za svog dugogodišnjeg partnera, liječnika, predstavlja lice modernog, liberalnog i ekološki osviještenog Münchena. U slobodno vrijeme bavi se planinarenjem, penjanjem, skijanjem i sviranjem klavira.

Grad za ljude, a ne za profit

Krauseova kampanja bila je usmjerena na ključne probleme koji muče stanovnike Münchena: nedostatak stanova i visoke stanarine. Njegov program obećava izgradnju 50.000 novih stanova i odlučniju borbu protiv špekulacija na tržištu nekretnina. Jedan od glavnih ciljeva je i takozvani "prometni preokret" (Verkehrswende), koji podrazumijeva masovno širenje mreže podzemne željeznice i tramvaja te izgradnju sigurnih biciklističkih staza.

Kao Zeleni političar, Krause u fokus stavlja i klimatske ciljeve. Plan mu je da München postane klimatski neutralan do 2035. godine, prvenstveno kroz energetsku obnovu zgrada i širenje geotermalne energije. Poznat je i kao glasan borac za otvoreno i multikulturalno društvo te je član uprave udruge "München ist bunt!" ("München je šaren"), koja se bori protiv desnog ekstremizma i rasizma. Javnosti je poznat i po provokativnoj izjavi da je Oktoberfest "najveća otvorena narko-scena na svijetu", čime je želio ukazati na dvostruke standarde u tretmanu alkohola i kanabisa.