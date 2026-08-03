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ČEKA SE OBDUKCIJA

Dominikanske vlasti usmeno potvrdile smrt Filipa Mihalića

Piše 24sata,
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Dominikanske vlasti usmeno potvrdile smrt Filipa Mihalića
Varaždin: Dizajner Filip Mihalić | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Njegova obitelj je nekoliko dana nakon njegove smrti otputovala u Dominikansku Republiku

Filip Mihalić (27), javnosti poznatiji kao Korona Kid, preminuo je u Dominikanskoj Republici, potvrdile su to hrvatskom veleposlanstvu tamošnje vlasti, piše novinarka Večernjeg lista Sandra Veljković. Ipak, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova još čeka pisanu potvrdu i službenu potvrdu njegova identiteta.

Od njegove smrti je prošlo dva tjedna, a same okolnosti ni točan uzrok smrti nisu poznate. Čeka se nalaz obdukcije.

Njegova obitelj je nekoliko dana nakon njegove smrti otputovala u Dominikansku Republiku, kako bi pokušali doznati što se događalo u satima koji su prethodili smrti njihova sina.

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Prema informacijama koje je obitelj dobila, Mihalić je tijekom izlaska zadobio ozljedu zbog koje je potražio liječničku pomoć. Nakon što mu je ona pružena, pušten je na kućnu njegu. Nedugo potom, 19. srpnja, iznenada mu je pozlilo te je preminuo. 

Tko je bio Filip Mihalić?

Mihalić je iz Gornjeg Kneginca kraj Varaždina, rano se počeo baviti poduzetništvom i bio je u medijima zbog linije odjeće napravljene od hidrofobne tkanine koju je uvozio iz Kine. No u travnju 2023. godine 24sata raskrinkavaju kako su on i njegov otac, HDZ-ovac Anđelko Mihalić, organizirali prodaju krivotvorenih testova proizvedenih u Turskoj, koji su zatim raspačavani po Hrvatskoj i ostatku Europe. Ekskluzivno su novinari Hajrudin Merdanović i Denis Mahmutović otkrivali sve o poslovanju Filipove tvrtke Buryen, o uvozu COVID testova iz Kine, a potom o lažnim testovima koje su proizvodili u Turskoj i prepakiravali u skladištu u Varaždinu te tako prodavali ljekarnama, bolnicama, ministarstvima...

Na poslu s državom zgrnuli su milijune. Mihalić junior je tad imao samo 24 godine, dotad nije bio povezan s medicinom, a ranije je bio osuđivan zbog krivotvorenja novca. Unatoč tome, država s njim sklapa golemi posao. I to baš u doba pandemije, kad je nabavka medicinske opreme i testova morala ići brzo. Od tog posla si je kupio i Lamborghini Huracan, koji je Mihalić vozio. Počeli su pošteno: prvo su nabavili manju količinu originalnih testova Boson Biotech, a kad su prošli kontrole, počeli su lijepiti njihove naljepnice na jeftine testove iz Turske.

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