Domovinski pokret: 'Banožićev nalaz je lažiran, vidjet ćete sve dokaze. Imao je alkohola u krvi'

Zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe obrušio se na konferenciji za medije, između ostalog, na budućeg ministra obrane Ivana Anušića. Naglasio je da će biti protiv njegova imenovanja, prenosi N1.

- Glasovat ćemo protiv, naravno. Mi smo oporbena stranka, a on je kandidat Andreja Plenkovića. Imamo poruku za župana Anušića. Nemoj biti kao Tomo Medved i Ante Deur, nemoj sagnuti glavu pred Plenkovićem. Ostani svoj. A to da će nešto napraviti u šest mjeseci… Pa neće upoznati ni sve ljude u tom razdoblju. Stavljen je kao pojačanje, kao smokvin list, baš poput Medveda. Plenković je to namjerno napravio. Zato mu kažemo da neka ne bude poput Medveda i Deura - rekao je Mlinarić i dodao:

- Ne znam u čemu je problem što ćemo glasovati protiv, mi smo oporba i bit ćemo protiv. Ne spuštajmo se na osobnu razinu, toga u politici nema.

Njegov stranački kolega Mario Radić istaknuo je da je nalaz krvi Marija Banožića nakon prometne nesreće lažiran.

- Dat ću vam podatak koji će sigurno gorjeti. Ponovno govorim o kršenju zakona. Danas ili sutra će izaći podatak, siguran, da je Banožić imao alkohola u krvi i ovih dana mi smo pozivali sve službenike, i DORH-a i policije, bolnice, da im se ne ponovi slučaj Dekanić… Nažalost, poslušnost prema HDZ-u je jača od priziva savjesti. Već sam dobio papire sa svih strana. Zanima me kako će odgovoriti, 15 ljudi je znalo sve i bilo je prikrivanje. Vidjet ćete dokaze. Da nisam siguran u točnu priču, ne bih to govorio. Ponavljam, nemojte kršiti zakon. Kršili ste ga kod Dekanića, vidjeli smo kako je završilo, i sad će biti tako kod Banožića. Toliko o velebnom razrješenju ministra i nesnalaženju oporbe. Svoje sam rekao i vidjet ćete uskoro jesam li u pravu ili nisam - istaknuo je Radić.

Dokaz nisu htjeli dati medijima.