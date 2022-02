Skupštinski zastupnik DP-a Igor Peternel naglasio je da će kao Klub u Skupštini postaviti pitanje gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću što je s gradnjom crkve na Savici koja nije u fokusu.

"U kampanji smo već komunicirali da je to preko 10.000 građana, pretežno katolički građani koji žele katoličku crkvu ovdje, i imaju na to pravo. To se više puta opstruiralo u prošlom mandatu, i to tada baš od oporbe koja je danas vlast. Smatramo da je to nešto što je bitno za ovaj kvart jer građani i dalje pokazuju želje da se realizira taj projekt", kazao je Peternel.

Dodaje da ne prihvaćaju niti jedan izgovor kao argument jer smatraju da je park na Savici dovoljno prostran da u njemu bude i dječje igralište i crkva, kao i mogući drugi sadržaji.

"Već na prvoj sjednici Skupštine ćemo pitati gradonačelnika i očekivati neki suvisli i argumentirani odgovor", najavio je Peternel.

Predsjednica udruge "Stepinčeva Savica" Ivana Bandov podsjetila je da su udrugu osnovali 2019. godine kao pokušaj župljana i stanovnika Savice da daju svoj doprinos izgradnji župne crkve Bl. Alojzija Stepinca u svom kvartu.

"Kao građani Hrvatske imamo pravo prakticirati našu vjeru što uključuje i adekvatni sakralni objekt. Kapelica i pastoralni centar koji župa koristi u ulici Zvonimira Rogoza ne zadovoljavaju ni približno pastoralne potrebe za nedjeljnim bogoslužjem ni raznim aktivnostima koje se u župi odvijaju", kazala je Bandov.

Dobrović: Kontinuitet Bandićevih projekata

Skupštinski zastupnik DP-a Slaven Dobrović poručio je da po pitanju izgradnje crkve na Savici ponajprije nedostaje dijaloga, posebno o lokaciji crkve.

"Nedostaje da se tema otvori na zahtjev građana i da se to rješenje nađe. Iskoristit ćemo naše pravo gradskih zastupnika da to problematiziramo s obzirom na to da nismo zadovoljni načinom na koji Gradska uprava odgovara na traženje ovdje prisutne javnosti".

Dodatno je upozorio na komunalne probleme toga kvarta, istaknuvši probleme u vodoopskrbi i odvodnji gdje smatra da su nužni važni pomaci.

"Ova gradska četvrt, iako se radi o četvrti koja je u samom središtu grada, nema nikakvih pomaka. Osam mjeseci biti za kormilom Gradske uprave je sasvim dovoljno da se podvuku neki zaključci i krene u realizaciju. Mi ne vidimo, nitko ne može vidjeti, da će se išta suvislo događati po pitanju vodoopskrbe i odvodnje", naglasio je Dobrović.

Dodaje kako sustavni razvoj ne postoji te da bi se još mnogo toga moglo reći i o zbrinjavanju otpada u gradu.

"Ono što danas imamo je u stvari kontinuitet Bandićevih projekata. Unatoč tomu što je sadašnji gradonačelnik dobio najveći dio glasova upravo kao najsnažniji garant diskontiuiteta Bandićeve politike, dobili smo sasvim neočekivano, govorim u ime građana, to je kontinuitet", zaključio je Dobrović.