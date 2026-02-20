Domovinski pokret grčevito se drži za vlast, jer zna da se više nikada na nju neće moći vratiti

"Mi smo dobili što smo htjeli", kazao je jutros Stipo Mlinarić Ćipe. "Pomaknuli smo smjer Vlade u desno, zašto bismo mi napustili koaliciju. Prije će HDZ izaći iz koalicije".

I za to je Andrej Plenković dobio od Darija Hrebaka rok od 30 dana.

Naravno da će se Domovinski pokret držati noktima i zubima za vlast. Jer je posve realna mogućnost da se na tu vlast više nikad neće vratiti. Odnosno, da poslije idućih izbora neće više ostati dovoljno Domovinskog pokreta koji bi se vratio na tu vlast.

Jer, nakon što se DP raskolio po dolasku na vlast i frakcija predvođena Marijom Radićem osnovala svoj Domino, današnji DP praktički se sastoji od dva dijela: ministarske frakcije koja radi za Plenkovića i saborske frakcije koja radikalizacijom i ustašizacijom nastoji održati stranku na životu.

Četnici i komunisti

Politika Domovinskog pokreta svela se na borbu protiv četnika i komunista, na pjevanje Anti Paveliću i parazitiranje na Bleburgu, dok ministri u Vladi obavljaju posao o kojem se malo čuje, a još manje Domovinski pokret na tome može skupljati bodove.

Oni su zato sretni tu gdje jesu, jer je pitanje kad će se tu ponovno vratiti.

Sjetimo se samo što se dogodilo s Mostom, nakon što ih je Plenković najurio iz Vlade.

Nekadašnji samozvani reformisti, čuvari političkog morala, lučonoše konkretnih promjena i protuteže HDZ-ovom radikalizmu pod Karamarkom i HDZ-ovoj korupciji pod Plenkovićem, pretvorili su se u bundžije i radikale.

Zajahali su antivakserski val, krenuli u ideološke obračune, u huškanje protiv migranata, u svjetonazorsku borbu protiv transrodnih osoba, gurajući se u ideološki geto i natječući se s Domovinskim pokretom za primat na desnici.

Nakon što su dvaput formirali vlast, više toj vlasti nisu prismrdili.

HDZ guši

Domovinski pokret kaže da je sretan tu gdje se nalazi, ali nitko se nije još oporavio od smrtonosnog zagrljaja HDZ-a. To je veza koja guši. Veza koja kontaminira.

Rezultat toga Domovinski pokret već je osjetio na lokalnim izborima na kojima je ostao bez Vukovara, kao što je Most prije toga ostao bez Metkovića, dok svaka anketa izgleda kao njegova osmrtnica.

I ako je Domovinski pokret "otjerao Plenkovića udesno", sada ga s ovim pjevanjem Paveliću tjera ulijevo. Prisiljava ga da se odriče ustaša, koliko god ih izbjegava izričito spomenuti, baš u trenutku kad se umilio ustašama, dodvorio Thompsonu, podigao rejting na desničarenju te na taj način skrenuo pažnju s korupcije i otupio oštricu desničarske kritike.

Usluga Plenkoviću

Tjeranjem Vlade udesno Domovinski pokret učinio je uslugu Plenkoviću koji je preuzimanjem retorike i ideologije usisao zrak političkoj desnici, ostavio je da vegetira na marginama, dok je on ovaj zlosretni ZDS i sve što on simbolizira odnio s tih margina direktno u premijerski ured Banskih dvora.

To, međutim, nije smetalo Dariju Hrebaku, iako je neusporedivo opasnije za Hrvatsku, kao što mu je smetalo Dabrino pjevanje.

Ali tim pjevanjem Dabro je želio ponovno pokazati desničarskim biračima da ako Plenković usvaja Thompsona, oni će usvojiti Pavelića. Uvijek korak ispred.

Domovinski pokret tako se sada našao u poziciji "nepoželjnog ujaka" koji je banuo na kućna vrata, osramotio i iznervirao obitelj, ali svejedno se ne želi spakirati i otići, već čeka da ga se izbaci.

Plenković se brani

Domovinski pokret, taj nesretni "ujak", nema problem s "briselskim ćatom" Plenkovićem, ni s liberalima poput Hrebaka, ni s padom vlastite popularnosti, jer zna da u ovom trenutku, nakon propuštene prilike na prošlim izborima, mora iskoristiti ostanak na vlasti koliko god je to moguće. Isisati svaki komadić utjecaja. Ogrebati se za svaki komad pozornosti.

Dok je Plenković taj koji se, nakon višegodišnjih optužbi za korupciju, sada mora braniti i od optužbi da u koaliciji drži otvorene ustaše.

I to ustaše koji ga prema desnici guraju puno dalje od onoga dokle je sam pristao otići.

Sve obitelji sretne su na isti način, a svaka je nesretna na svoj. Tako je i s Plenkovićevom obitelji. Koja se grčevito drži na okupu.