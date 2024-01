Domovinski pokret nakon teške prometne napao Plenkovića. On im je odgovorio: 'Briljantno...'

Troje ljudi je poginulo, a njih 12 je ozlijeđeno nakon stravične prometne nesreće noćas na autocesti Karlovac - Rijeka, između tunela Sveti Marko i čvora Novigrad na Dobri.

Pokretanje videa ... Troje mrtvih na A1, ozlijeđeno i šestero ljudi | Video: 24sata/Radio Mrežnica

Mitsubishi mađarskih registarskih oznaka putovao je u pravcu Zagreba iz smjera juga. U njemu su, prema još uvijek neslužbenim informacijama, bili migranti. Prije tunela Sv. Marko je izgubio kontrolu nad vozilom i prešao preko bankine u smjer autoceste koji ide prema jugu. Tu je došlo do direktnog naleta na osobno vozilo Alfa Romeo riječkih oznaka.

- Vozač automobila mađarskih oznaka zbog nepropisne je vožnje noćas udario u ogradu te skrivio prometnu nesreću u kojoj su, na autoceste A1 kod Netretića, poginule tri, a ozlijeđeno je 12 osoba, izvijestilo je u subotu karlovačko Županijsko državno odvjetništvo.

U Alfi su bili supružnici sa sinom... Poginuli su na mjestu nesreće.

- Zaprimili smo pet stranih državljana i dečka (16). Svi su van životne opasnosti. Dečko je saznao da je ostao bez roditelja. U stanju je šoka, zadržat ćemo ga nekoliko dana. Pružena mu je psihološka pomoć, još nitko od članova njegove obitelji nije došao po njega - rekao je za 24sata dr. Juraj Katušin iz OB Karlovac. Kazao je i da im u komunikaciji s migrantima pomaže kolega liječnik koji govori arapski.

Skupljanje poena na tragediji

A stranka Domovinski pokret odlučila je skupljati poene na ovoj strašnoj tragediji. Oglasili su se priopćenjem u kojem su prozvali premijera Andreja Plenkovića i državnu odvjetnicu.

- Nakon niza incidenata i raširene atmosfere nesigurnosti i straha na mjestima javnih okupljanja tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana, zbog postupanja takozvanih ‘migranata‘ koje su takozvani mainstream mediji i službena tijela Republike Hrvatske pokušala prešutjeti, jutros se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je ubijeno dvoje hrvatskih državljana, a koju su izazvali krijumčari migranata - stoji na početku priopćenja Domovinskog pokreta.

U nastavku priopćenja stoji:

- Izražavamo sućut obiteljima poginulih. Cijeli tragični slučaj pratit ćemo do njegovog razrješenja! Konkretno, u terencu koji je noćas poslije tunela Sveti Marko probio ogradu, direktno pogodio riječki automobil i tako ubio dvoje hrvatskih državljana, a jednoga ozlijedio, bili su migranti. U automobilu u kojemu se po zakonu smije voziti 7 putnika nakon nesreće pronađeno je njih 12, a prema svjedočenju jednoga očevica bilo ih je i 13, ali je jedan pobjegao. Nije teško zaključiti, a o tome i svjedoči jedan očevidac, kako se u ovom slučaju radilo o krijumčarenju migranata. Ovo je činjenica koju će većina medija u Hrvatskoj, koji su upregnuti u istu agendu, očito pokušati prešutjeti. Državna odvjetnica je, i nakon smrti dvoje hrvatskih državljana, tu informaciju prešutjela. Domovinski pokret neće šutjeti na ovakve slučajeve koji direktno ugrožavaju sigurnost hrvatskih građana. Zaštita i sigurnost hrvatskih građana trebali bi biti na prvome mjestu vladajućim političkim strukturama. Postavljamo pitanje Andreju Plenkoviću: do kada ćete tolerirati i poticati protuzakoniti ulazak tzv. "migranata" u Hrvatsku? Andrej Plenković po nalogu svojih stvarnih gazda, onih iz Bruxellesa, od Hrvatica i Hrvata , od cijele hrvatske javnosti svjesno i namjerno skriva prave razmjere migrantske invazije i prave razloge pada tzv. Schengena. U Hrvatsku je, prema službenim podatcima, do 1. studenoga 2023., protuzakonito, kršeći Zakon o nadzoru državne granice, kroz šume, kao da hrvatska državna granica ne postoji, ušlo više od 64,000 tzv. migranata, u stvarnosti isključivo mladih, vojno sposobnih muškaraca. I to bez ikakve sigurnosne provjere - pišu dalje iz DP-a u priopćenju.

Još nekoliko puta prozvali su Plenkovića:

'Hrvatska mjesto kaosa i terora'

- Ovdje se radi o svjesnom i namjernom, protuzakonitom postupanju Andreja Plenkovića te svjesnom i namjernom pretvaranju Hrvatske u mjesto kaosa i terora, u kakva su se mjesta već pretvorile europske države koje su primile tzv. migrante – od Švedske i Francuske pa nadalje. Jutrošnja prometna nesreća samo je jedna od tragedija izazvanih takvom politikom Andreja Plenkovića. Hrvatskom bez nadzora i ikakve policijske kontrole lutaju tisuće i tisuće tzv. „migranata“. Za svako ugrožavanje života i sigurnosti hrvatskih građana, što je posljedica migrantske politike dobrodošlice koju provode Andrej Plenković i njegova matrona Ursula Von der Leyen – izravno je odgovoran upravo Andrej Plenković - tvrde iz DP-a.

Plenković je kratko za N1 komentirao priopćenje DP-a.

- Ako je to ovo što oni kažu.. Briljantno priopćenje, a logički slijed im je još briljantniji - kazao je.

