Domovinskom pokretu sporan dio neobvezne lektire: 'Čitati to je izrazito mučno i degutantno'

Vjerujte mi, slušati silovane žene u logoru i čitati ovo je pod znakom jednakosti, poručuje saborski zastupnik Stipo Mlinarić Ćipe iz Domovinskog pokreta problematizirajući popis neobavezne lektire u osnovnim i srednjim školama.

Naime, splitski vijećnici Domovinskog pokreta su uz podršku lokalnog HSLS-a, HSP-a, HDZ-a i HGS-a uspjeli izboriti da Županijska skupština usvoji zaključak koji se uputio u škole čiji je Županija osnivač, Ministarstvo obrazovanja i Agenciji za odgoj i obrazovanje s preporukom da se lektire popisa koji im je sporan ne koriste.

- Ovdje se radi o djeci od 10 godina, a govori im se o ženama koje su zrele za silovanje. Našoj djeci se servira od rane mladosti pedofilija, da je silovanje sasvim normalna stvar, pa da čovjek ne povjeruje da to netko uopće može napisati, a kamoli da maloj djeci ili srednjoškolcima date da iz toga uče. To nije obvezna lektira, ali onda djeca ovise o profesoru hrvatskog jezika hoće li on uzeti tu knjigu ili ne, a tko nam garantira da ih 70 posto neće izabrati baš tu lektiru i dati djeci da to čita. Ja svojoj djeci, svom unuku, ne bih dao u ludilu da ovo uzme u ruke - naglasio je Ćipe.

Domovinski pokret je u Splitu u ovu akciju krenuo nakon pritužbi roditelja pa su i sami posudili neke naslove kako bi vidjeli o čemu se radi.

- Osjetili smo dužnost da reagiramo na svakodnevne pritužbe koje dobivamo od roditelja da njihova djeca dobivaju neprimjerene lektire, koje su, da ne bi bilo nesporazuma, neobvezne, ali taj sadržaj jednostavno nije primjeren. Išli smo u knjižnicu posuditi lektire koje smo dobili na uvid i to što smo pročitali bilo je mučno. Tamo se spominju sadržaji koji nagrizaju temelje društva i ne bi smjele biti u obrazovnom sustavu - kažu Marko Žaja i Ivica Kukavica, županijski vijećnici splitskog DP-a.

Naglašavaju kako ovim zaključkom oni niti jedan naslov s njihova popisa koji smatraju spornim ne brane u školama.

- Mi ništa ne možemo zabraniti, dali smo preporuke školama da te materijale ne koriste. Pojavili su se i medijski napisi da je ovo nekakva vrsta ideološkog džihada pa politika bez ideologije i ne može postojati, mi ne bježimo od svojih ideala i ideologija, DP je jasno izrazio svoje stavove, no ovdje se ne radi o nikakvoj ideološkoj borbi nego o osnovnim civilizacijskim normama i stvarima koje se ne bi smjele događati u našem društvu - kažu.

Djela i autori za koje stranka smatra da su sporni i skandalozni su, naveli su, Črna mati zemla Kristiana Novaka, Kafka na žalu Harukija Murakamija, Mišolovka Walta Disneyja, Anđeo u ofsajdu Zorana Ferića, Adio, kauboju Olje Savičević Ivančević, Mramorna koža Slavenke Drakulić.

- U svom političkom djelovanju već duže vrijeme upozoravam na zloupotrebe školstva u ideološke svrhe, svima je jasno da postoji jedna agenda koja se nameće iz inozemstva, a koja želi indoktrinirati našu djecu. Vrlo smo zabrinuti zbog toga i zahvaljujemo kolegama iz Splitsko-dalmatinske županije koji su upozorili na sadržaj u lektiri koja se nameće djeci. Iako se ponekad radi o izbornoj lektiri, postavlja se pitanje zašto je to uopće mogući izbor - kazao je saborski zastupnik Stephen Bartulica, koji smatra da se radi o zlostavljanju djece.

- Jer ako se njima prerano ovako nešto prezentira, može doći do tjeskobe i raznih drugih poremećaja. Radi se o lažnoj ideologiji, nešto što znanost ne potvrđuje jer još nisam upoznao niti jednog biologa koji smatra da je moguće zaista promijeniti spol - dodao je.