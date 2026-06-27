Hrvatska možda nema službenog vrača (Šeksa ne računamo), ali ima 4,5 milijuna amajlija koje se vade svaki put kad igra reprezentacija...
VATRENI KONTRA MAGIJE PLUS+
DON'T VRACH TOO MUCH Ganski vrač krenuo je na 'vatrene', ali ne zna on s kim ima posla...
Čitanje članka: 2 min
“Ljuske od zmaja, sto ljutih trava...”, pjevao je Jurica Pađen u pjesmi “Što si u kavu stavila”. A mi predmijevamo, kako bi rekao pokojni Ćiro Blažević, da nekako tako izgleda i “radna” torba ganskog vrača Nane Kwaku Bonsama.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+