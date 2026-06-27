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VATRENI KONTRA MAGIJE PLUS+

DON'T VRACH TOO MUCH Ganski vrač krenuo je na 'vatrene', ali ne zna on s kim ima posla...

Piše Igor Fejzagić,
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DON'T VRACH TOO MUCH Ganski vrač krenuo je na 'vatrene', ali ne zna on s kim ima posla...
Foto: 24sata

Hrvatska možda nema službenog vrača (Šeksa ne računamo), ali ima 4,5 milijuna amajlija koje se vade svaki put kad igra reprezentacija...

“Ljuske od zmaja, sto ljutih trava...”, pjevao je Jurica Pađen u pjesmi “Što si u kavu stavila”. A mi predmijevamo, kako bi rekao pokojni Ćiro Blažević, da nekako tako izgleda i “radna” torba ganskog vrača Nane Kwaku Bonsama.

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Komentari 21
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Ukrajina posljednjih mjeseci intenzivira napade na rusku logistiku na okupiranom Krimu, a prema vojnim analitičarima cilj je potpuno odsjeći poluotok od ruskih opskrbnih pravaca. Sustavni napadi bespilotnim letjelicama već uzrokuju ozbiljne probleme, od nestašice goriva i nestanaka električne energije do prekida prometa i odlaska ruskih turista.

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