Obavijesti

News

Komentari 0
SAMO SE NJIH ČEKA

Donald Trump: Hamas ima tri ili četiri dana za odgovor na mirovni prijedlog za Gazu

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Donald Trump: Hamas ima tri ili četiri dana za odgovor na mirovni prijedlog za Gazu
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Hamas će to učiniti ili neće, a ne učini li, bit će to veoma tužan kraj, poručio je

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da palestinska militantna organizacija Hamas ima otprilike tri ili četiri dana da odgovori na njegov mirovni prijedlog za Pojas Gaze ili će se suočiti s posljedicama. Dok je odlazio iz Bijele kuće, Trump je novinarima rekao da su izraelski i arapski čelnici prihvatili plan i da "samo čekamo Hamas".

Kazao je da Hamas ima oko "tri ili četiri dana" da odgovori.

MIROVNI PLAN Ministri arapskih i islamskih zemalja pozdravili prijedlog Donalda Trumpa za Gazu
Ministri arapskih i islamskih zemalja pozdravili prijedlog Donalda Trumpa za Gazu

"Hamas će to učiniti ili neće, a ne učini li, bit će to veoma tužan kraj", poručio je.

Na pitanje o tome postoji li prostora za pregovore o mirovnom planu, Trump je odgovorio: "Ne mnogo".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu
VIDEO: SMRT NA SVADBI

Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu

Tijekom svadbe B. C. (52) ispalio je signalnu raketu. Odbila se od metalnog stupića i pogodila Antoniju Đ. (35). Umrla je. Šibenčani u šoku...
Sto tisuća ljudi još čeka rješenje o pravu na inkluzivni dodatak: Rješenja stižu i nakon smrti...
BIROKRATSKI LABIRINT

Sto tisuća ljudi još čeka rješenje o pravu na inkluzivni dodatak: Rješenja stižu i nakon smrti...

Prema zadnjim podacima Hrvatskog zavoda za socijalni rad, trenutačno 182.780 korisnika ostvaruje pravo na inkluzivni dodatak, a rješenje čeka njih još 106.185
Ribič na Dravi upecao jesetru od 35 kilograma: 'Borili smo se 40 minuta, skakala je po rijeci'
ULOV ŽIVOTA

Ribič na Dravi upecao jesetru od 35 kilograma: 'Borili smo se 40 minuta, skakala je po rijeci'

Dario Balog iz Golog Brda pecao je prošle subote na rijeci Dravi kraj otoka Križnica kad je naletjela 'zvijer'. Kolege su mu pomogle s izvlačenjem, a ribu je ubrzo vratio nazad u rijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025