Donald Trump: Hamas ima tri ili četiri dana za odgovor na mirovni prijedlog za Gazu

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da palestinska militantna organizacija Hamas ima otprilike tri ili četiri dana da odgovori na njegov mirovni prijedlog za Pojas Gaze ili će se suočiti s posljedicama. Dok je odlazio iz Bijele kuće, Trump je novinarima rekao da su izraelski i arapski čelnici prihvatili plan i da "samo čekamo Hamas".

Kazao je da Hamas ima oko "tri ili četiri dana" da odgovori.

"Hamas će to učiniti ili neće, a ne učini li, bit će to veoma tužan kraj", poručio je.

Na pitanje o tome postoji li prostora za pregovore o mirovnom planu, Trump je odgovorio: "Ne mnogo".