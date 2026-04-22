Donald Trump: 'Iran propada!'

"Iran financijski propada! Žele da se Hormuški tjesnac odmah otvori - gladni su novca! Gube 500 milijuna dolara dnevno (...) SOS!!!", napisao je američki predsjednik na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Trump je u utorak najavio najavio produljenje primirja s Iranom do daljnjega, kako bi Teheranu dao više vremena za pregovore, uz održavanje blokade iranskih luka.

U objavi na Truth Socialu američki predsjednik je napisao da je odlučio "produljiti primirje" dok "Iran ne predstavi prijedlog za okončanje sukoba". Također je naredio oružanim snagama da održe blokadu.

Nekoliko sati prije svoje objave, Trump je za CNBC rekao da nije sklon nastavku privremenog primirja i da se američka vojska "sprema za akciju".

Bijela kuća rekla je nakon Trumpove objave o produljenju primirja da potpredsjednik J.D. Vance, zadužen za vođenje potencijalnih novih razgovora s Iranom u Pakistanu, neće u utorak otputovati u tu zemlju kao što je bilo prvotno planirano.

"S obzirom na poruku predsjednika Trumpa na Truth Socialu, kojom se potvrđuje da Sjedinjene Države očekuju jedinstveni prijedlog Iranaca, putovanje u Pakistan neće se održati danas", rekao je visoki dužnosnik Bijele kuće u izjavi za novinare.

U srijedu rano ujutro nije bilo odgovora visokih iranskih dužnosnika na Trumpovu objavu, iako su neke početne reakcije iz Teherana sugerirale da se Trumpovi komentari doživljavaju skeptično, prenosi agencija Reuters.

Novinska agencija Tasnim, povezana s Korpusom islamske revolucionarne garde, objavila je da Iran nije tražio produljenje primirja i ponovila je prijetnje da će silom probiti američku blokadu.

Trumpovo produljenje primirja je taktika za kupnju vremena za iznenadni udar, rekao je u utorak navečer savjetnik glavnog iranskog pregovarača.

SAD i Izrael započeli su rat 28. veljače zračnim bombardiranjem Irana.

Sukob se brzo proširio na države Perzijskog zaljeva koje su domaćini američkih vojnih baza i na Libanon nakon što se borbama pridružila militantna skupina Hezbolah, kao znak osvete za ubojstvo iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu desetljećima je nastojao svrgnuti iransko vodstvo, ali Trump je dao promjenjiva i ponekad kontradiktorna obrazloženja za pridruživanje Izraelu u pokretanju rata, ističe Reuters.

Više od 5000 civila ubijeno je diljem regije od početka rata, a stotine tisuća su raseljene, uglavnom u Iranu i Libanonu. Rat je doveo do praktičkog zatvaranja Hormuškog tjesnaca, vitalne točke na globalnim energetskim tržištima što je uzrokovalo nagli porast cijena nafte i strahove da bi globalno gospodarstvo moglo ući u recesiju.

Trumpova retorika u ratno vrijeme kretala se između krajnosti. U prijetnji Iranu prije samo dva tjedna obećao je da će "cijela civilizacija večeras umrijeti", dok se u drugim prilikama činilo da želi okončati rat i nesigurnosti na tržištu, dodaje Reuters.