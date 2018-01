"Donald Trump je baš pravo dijete: Ne čita i ništa ne sluša"

Prošlo je gotovo godinu dana otkad incidentni milijunaš vodi Ameriku, no strasti vezane za njegov lik i djelo se ne smiruju.

Detalje vezane za njegov boravak u Bijeloj kući u knjizi koja je izazvala veliku buru u SAD-u otkrio je američki novinar Michael Wolff. Trump, piše u knjizi, nije želio biti predsjednik, očekivao je poraz i planirao se vratiti normalnom životu. Nije bila sretna ni njegova obitelj. Pokušavali su ga tijekom kampanje učiti Ustavu, no njemu je to bilo dosadno. Nikad mu se nije sviđala Bijela kuća, a on i Melania spavaju u odvojenim sobama. Bio je ljut na inauguraciji jer se sa suprugom borio za pozornost, a brojni poznati nisu mu željeli doći.