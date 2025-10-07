Donald Trump Kanadi obećao trgovinsku pravednost

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je obećao ponijeti se prema Kanadi pošteno u pregovorima o američkim carinama na kanadske proizvode, no bio je manje predan po pitanju sporazuma o kontinentalnoj trgovini koji također uključuje Meksiko.

"Mislim da će otići vrlo sretni", rekao je Trump u Ovalnom uredu uoči sastanka s kanadskim premijerom Markom Carneyem s kojim je razgovarao o trgovini.

"Tretirat ćemo ljude pošteno. Posebno ćemo Kanadu tretirati pošteno."

Trump, koji se požalio da ih trgovinski partneri "veslaju", rekao je da će Washington ipak nastaviti ciljati neke od kanadskih izvoznih proizvoda.

Carney, koji je po drugi puta u pet mjeseci posjetio Bijelu kuću, pod rastućim je pritiskom da nešto učini po pitanju američkih carina na čelik, automobile i druge proizvode koje štete kanadskom gospodarstvu.

Carney je prvotno odgovorio na carine zalažući se za odvojeni trgovinski i sigurnosni sporazum sa SAD-om, no kad su pregovori ušli u slijepu ulicu, preusmjerio je pozornost na reviziju američko-kanadsko-meksičkog trgovinskog sporazuma, koji je na rasporedu za sljedeću godinu.

"Možemo ga ispregovarati, i to bi bilo dobro, ili možemo dogovoriti odvojene sporazume", rekao je Trump. "Možemo dogovoriti sporazume koji su bolji za zemlje pojedinačno."