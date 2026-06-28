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Nakon fijaska s bazenom

Donald Trump najavio veliki projekt: 'Gradimo jedan od najboljih golf terena na svijetu'

Piše HINA,
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Donald Trump najavio veliki projekt: 'Gradimo jedan od najboljih golf terena na svijetu'
Foto: Ken Cedeno

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da je reflektirajući bazen National Malla sada "u punoj funkciji" nakon što je oštećen te da će u rujnu započeti radovi na golf terenu u Washingtonu koji će biti otvoren za javnost

"Izgradit ćemo jedan od najvećih golf terena bilo gdje u svijetu koji će, što je važno, također biti dostupan javnosti", najavio je Trump u objavi na mreži Truth Social.

Reflektirajući bazen jedna je od najpoznatijih znamenitosti u Washingtonu. Oko 600 metara dugačak bazen proteže se između Spomenika Lincolnu i Spomenika Washingtonu, te je poslužio kao kulisa za legendarni govor Martina Luthera Kinga Jr.-a "Sanjao sam san" 1963.

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Trump je nedavno naredio da se ova znamenitost obnovi po cijeni od 14.2 milijuna dolara. U sklopu projekta, pod je premazan tamnoplavim slojem koji je Trump opisao kao "plavu boje američke zastave".

Reflektirajući bazen pražnjen je i popravljan nakon što su se alge i ljuštenje boje pojavile samo nekoliko tjedana nakon obnove vrijedne 14,7 milijuna dolara. Ljuštenje boje i rast algi bili su vidljivi u bazenu ubrzo nakon što je Trump 6. lipnja proglasio projekt obnove dovršenim, a Trump je prijetio zatvorskom kaznom svakome tko bude uhvaćen u oštećenju bazena.

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