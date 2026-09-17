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Donald Trump najavio veliku promjenu u Poljskoj: 'Bit će to povijesni korak za naš savez'

Piše HINA,
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Donald Trump najavio veliku promjenu u Poljskoj: 'Bit će to povijesni korak za naš savez'
Foto: Evelyn Hockstein
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Američki predsjednik Donald Trump najavio je mogućnost uspostave vojne baze u Poljskoj, ističući važnost ovog koraka za jačanje američko-poljske suradnje.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da je postignut značajan napredak prema uspostavi vojne baze američke kopnene vojske u Poljskoj, pripisujući zasluge za to "odvažnom vodstvu" poljskog predsjednika Karola Nawrockoga.  "Ako se to ostvari, lokacija će biti objavljena vrlo brzo. To će biti povijesni korak za naš veliki američko-poljski savez", poručio je Trump u objavi na platformi Truth Social. 

Poljska snažno zagovara veće prisustvo savezničkih snaga na istočnom krilu NATO-a nakon ruske invazije na susjednu Ukrajinu 2022. godine. 

Poljski ministar obrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz izjavio je u lipnju kako je američko Ministarstvo obrane otvoreno za ponudu Poljske da primi stalnu vojnu prisutnost SAD-a, ali da konačna odluka još nije donesena. 

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Ministar se u lipnju u Bruxellesu sastao s američkim tajnikom za obranu Peteom Hegsethom, kada je šef Pentagona najavio novu reviziju rasporeda američkih trupa u Europi. 

Poljska je do sada ugošćivala američke vojnike isključivo na rotacijskoj osnovi. 

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