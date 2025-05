Donald Trump: 'Ne znam hoće li Putin doći u Istanbul na pregovore, ja možda dođem...'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da ostavlja sve opcije otvorenima do zadnjeg trenutka kada se radi o tome hoće li otputovati na eventualni sastanak između ruskog i ukrajinskog predsjednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskija u četvrtak u Istanbulu.

Trump je u srijedu, na marginama svog putovanja u Zaljev, rekao da bi Putin volio da on bude tamo i da je to moguće.

„Ne znam hoće li se pojaviti“, rekao je američki predsjednik o Putinu. „Znam da bi on volio da ja budem tamo. I to je mogućnost... Razmišljao sam o tome.“

„Sutra smo svi popunjeni, razumijete to. Sutra idemo u Ujedinjene Arapske Emirate. Dakle, imamo jako popunjenu situaciju. To ne znači da to ne bih učinio kako bih spasio puno života".

Rekao je da će državni tajnik Marco Rubio definitivno biti u Turskoj, a Bijela kuća je kazala da će mu se pridružiti i posebni izaslanici Steve Witkoff i Keith Kellogg.

Pregovori o mogućem kraju rata u Ukrajini zakazani su za četvrtak u Turskoj. No već danima traju špekulacije o tome tko će sjediti za stolom.

Kremlj se još uvijek nije izjasnio tko će predstavljati Rusiju u Istanbulu. Putin je osobno predložio sastanak, ali nije rekao hoće li mu i nazočiti.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je ranije da će rusko izaslanstvo svakako biti u četvrtak u Turskoj.

"Objavit ćemo sastav izaslanstva kad dobijemo odgovarajuće upute od predsjednika. Za sada takvih uputa nije bilo", kazao je Peskov na konferenciji za novinare.

Zamjenik predsjednika ruske Dume najavio je da će sastav izaslanstva Moskve za mirovne pregovore s Ukrajinom u četvrtak u Istanbulu biti objavljen u srijedu navečer.

Zelenskij je pak kazao da želi vidjeti Putina u Turskoj, budući da jedino on u Rusiji odlučuje o ratu i miru.