Donald Trump: One koji odaju informacije trebalo bi strijeljati

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi osobe koje medijima odaju informacije o američkim vojnim operacijama "trebalo strijeljati", govoreći u srijedu na predizbornom skupu u Arizoni. Trump je ljutito reagirao na navodno curenje informacija o vremenu američkih napada na iranska nuklearna postrojenja, koje je neimenovani izvor navodno otkrio novinarima.

„One koji odaju informacije trebalo bi strijeljati”, rekao je, dodavši da su takve osobe u prošlosti strijeljane

Američke snage bombardirale su u lipnju 2025. nuklearna postrojenja u Natanzu, Fordowu i Isfahanu u sklopu operacije Midnight Hammer.

Trump je više puta opravdavao te napade, kao i rat protiv Irana, tvrdeći da se Islamskoj Republici ne smije dopustiti razvoj nuklearnog oružja. Iran tvrdi da se njegov nuklearni program koristi isključivo u civilne svrhe.

Trumpove izjave dolaze u vrijeme obnovljene rasprave o smrtnoj kazni, dok Pentagon planira prvo vojno pogubljenje nakon 65 godina. Američki ministar obrane Pete Hegseth želi da se pogubljenje prenosi uživo, što je izazvalo brojne kritike.

Nidal Hasan, osuđen za masakr u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu 2009. godine, trebao bi biti pogubljen 3. prosinca na mjestu napada.

Raspravu o smrtnoj kazni dodatno je potaknuo neuspjeli pokušaj pogubljenja u Tennesseeju, gdje su vlasti izvijestile da je osuđena ubojica Christa Pike preživjela dvije doze pentobarbitala. Trebala je postati prva žena pogubljena u toj saveznoj državi u više od 200 godina.