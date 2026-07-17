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DIM PREKRIO SAD

Donald Trump optužio Kanadu za širenje dima iz požara: 'Trošak ćemo dodati carinama'

Piše HINA,
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Donald Trump optužio Kanadu za širenje dima iz požara: 'Trošak ćemo dodati carinama'
Foto: SAUL LOEB
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Američki predsjednik Donald Trump u petak je okrivio Kanadu zbog šumskih požara čiji se dim širi preko granice te najavio da će se trošak tog onečišćenja morati dodati carinama koje Kanada trenutačno plaća

Trump je poručio da će nazvati kanadskog premijera kako bi saznao kakav je plan kanadske vlade za borbu protiv požara koji su posljednjih tjedana izazvali probleme s kvalitetom zraka u dijelovima Sjedinjenih Američkih Država.  "Trošak tog onečišćenja morat će se, nužno, dodati carinama koje Kanada trenutačno plaća", napisao je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social, ne navodeći dodatne pojedinosti o mogućim izračunima ili načinu provedbe takve mjere.

Diljem Kanade izvan kontrole je 209 od ukupno 893 aktivnih požarišta. Dim koji se širi iz požara drastično je pogoršao kvalitetu zraka u Torontu, najmnogoljudnijem kanadskom gradu, te na istoku Sjedinjenih Američkih Država, potaknuvši zabrinutost i uoči finala Svjetskog prvenstva ovog vikenda kod New Yorka. 

Posebno je teško u pokrajini Ontariju koja je u četvrtak zatražila pomoć savezne vlade. Kanadske vlasti svake se godine bore s velikim šumskim požarima, a dim iz požara u Kanadi često se širi prema SAD-u, ovisno o vremenskim uvjetima.

"Smatramo Kanadu odgovornom za to što ne održava adekvatno svoje šume i nisko raslinje zbog čega u SAD bez ikakve potrebe dolazi prljav, zagađen i nezdrav zrak čija je kvaliteta opasna i potpuno neprihvatljiva", kazao je Trump.

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