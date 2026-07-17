Donald Trump optužio Kanadu za širenje dima iz požara: 'Trošak ćemo dodati carinama'

Trump je poručio da će nazvati kanadskog premijera kako bi saznao kakav je plan kanadske vlade za borbu protiv požara koji su posljednjih tjedana izazvali probleme s kvalitetom zraka u dijelovima Sjedinjenih Američkih Država. "Trošak tog onečišćenja morat će se, nužno, dodati carinama koje Kanada trenutačno plaća", napisao je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social, ne navodeći dodatne pojedinosti o mogućim izračunima ili načinu provedbe takve mjere.

Diljem Kanade izvan kontrole je 209 od ukupno 893 aktivnih požarišta. Dim koji se širi iz požara drastično je pogoršao kvalitetu zraka u Torontu, najmnogoljudnijem kanadskom gradu, te na istoku Sjedinjenih Američkih Država, potaknuvši zabrinutost i uoči finala Svjetskog prvenstva ovog vikenda kod New Yorka.

Posebno je teško u pokrajini Ontariju koja je u četvrtak zatražila pomoć savezne vlade. Kanadske vlasti svake se godine bore s velikim šumskim požarima, a dim iz požara u Kanadi često se širi prema SAD-u, ovisno o vremenskim uvjetima.

"Smatramo Kanadu odgovornom za to što ne održava adekvatno svoje šume i nisko raslinje zbog čega u SAD bez ikakve potrebe dolazi prljav, zagađen i nezdrav zrak čija je kvaliteta opasna i potpuno neprihvatljiva", kazao je Trump.