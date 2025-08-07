Obavijesti

News

Komentari 0
KINESKE VEZE

Donald Trump pozvao direktora Intela da odmah podnese ostavku: Postoji sukob interesa!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Donald Trump pozvao direktora Intela da odmah podnese ostavku: Postoji sukob interesa!
Foto: Jonathan Ernst

Trump zahtijeva ostavku Intelovog šefa zbog sumnjivih kineskih veza! Dionice padaju, a Intel se suočava s krizom budućnosti

Američki predsjednik Donald Trump je pozvao novog direktora Intela Lip-Bu Tana da odmah podnese ostavku, rekavši da postoji velik sukob interesa nakon što su osvanula pitanja o njegovim vezama s kineskim tvrtkama, što je izazvalo sumnje glede budućnosti američke kompanije za proizvodnju čipova.

"Nema drugog rješenja za ovaj problem", napisao je Trump u objavi na svojoj društvenoj platformi Truth Social, nakon čegu se vrijednost dionica Intela snizila za gotovo pet posto prije otvaranja tržišta.

Do poteza je došlo dan nakon što je Reuters izvijestio da je republikanski senator Tom Cotton poslao pismo čelniku upravnog odbora Intela o Tanovim vezama s kineskim firmama i nedavnom kaznenom postupku koji je uključivao njegovu bivšu tvrtku Cadence Design.

RAT U UKRAJINI Dogovoren sastanak Trumpa i Putina u narednim danima. Spominje se i lokacija susreta
Dogovoren sastanak Trumpa i Putina u narednim danima. Spominje se i lokacija susreta

Reuters je u travnju objavio da je Tan, samostalno ili preko fondova koje je osnovao ili njima upravlja, uložio novac u stotine kineskih kompanija, od kojih su neke povezane s kineskom vojskom. Direktor Intela je uložio najmanje 200 milijuna dolara u stotine kineskih tvrtki u području inteligentnih proizvodnih sustava i proizvodnji čipova između ožujka 2012. i prosinca 2024., utvrdio je Reuters.

Intel nije odmah odgovorio na zahtjev za komentarom u četvrtak.

Intel, nekoć dominantna kompanija u području proizvodnje čipova, trenutno mijenja svoju poslovnu strategiju s ciljem poboljšanja svog položaja nakon što ga je u proizvodnji prestigao tajvanski konkurent TSMC. Intel gotovo da i nije prisutan u rastućem tržištu čipova za umjetnu inteligenciju, na kojem prednjači Nvidia.

POČINJU KONKRETNE PRIPREME Kremlj: Susret Putina i Trumpa bit će u narednim danima
Kremlj: Susret Putina i Trumpa bit će u narednim danima

Tan, koji je preuzeo ulogu direktora u ožujku, nakon što je njegov prethodnik Pat Gelsinger krajem prošle godine podnio ostavku, zadao je cilj smanjenja broja zaposlenika za 75.000 do kraja godine, što predstavlja smanjenje od oko 22 posto. Intel se također obvezao zauzeti discipliniraniji pristup kada je riječ o ulaganju u proizvodnju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je komet ATLAS svemirski brod. Evo što kažu naši stručnjaci
Tu-du-du, nema nam pomoći!

Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je komet ATLAS svemirski brod. Evo što kažu naši stručnjaci

VIDEO Objekt se kreće značajno brže od drugih sličnih objekata i ima neobičnu putanju, stoga je moguće da ipak nije riječ o običnom kometu
Iskustva ogorčenih mladića koji su radili na koncertu u Zagrebu: Nekim konobarima nisu platili
Gazda Rajiču, di je zapelo?

Iskustva ogorčenih mladića koji su radili na koncertu u Zagrebu: Nekim konobarima nisu platili

‘Našamarao me neki ćelavac dok me optuživao da sam uzeo bakšiš’, pričaju i mladići koji su radili Thompsona u Sinju
Vučić: U Kninu su se čuli ustaški uzvici, slavili su nacizam. Srbi će spriječiti takvo pisanje povijesti
NAPAO JE I PICULU

Vučić: U Kninu su se čuli ustaški uzvici, slavili su nacizam. Srbi će spriječiti takvo pisanje povijesti

Vučić je izjavio kako su se na proslavi čuli ustaški pokliči te ustvrdio da je riječ o "dugogodišnjoj pripremi javnog mnijenja".

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025