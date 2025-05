Donald Trump: Putin je potpuno poludio, ne znam što mu je

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump u nedjelju je izrazio duboko nezadovoljstvo zbog ruskog bombardiranja Ukrajine tijekom vikenda, rekavši kako nije zadovoljan ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Ne znam što mu je. Što mu se, dovraga, dogodilo? Ubija puno ljudi. Nisam sretan zbog toga", rekao je Trump novinarima u zračnoj luci u Morristownu, New Jersey, dok se spremao vratiti u Washington.

Trump je to izjavio reagirajući na ruski zračni napad na ukrajinske gradove tijekom noći u nedjelju uključujući glavni grad Kijev.

Naime, ruske su snage tijekom noći u nedjelju ispalile 367 dronova i raketa na ukrajinske gradove, uključujući glavni grad Kijev, u najvećem zračnom napadu u ratu do sada, ubivši najmanje 12 ljudi i ranivši desetke drugih.

Na svojoj društvenoj mreži Truth Social Trump je o Putinu napisao: "On je potpuno poludio. Uvijek sam govorio da želi cijelu Ukrajinu , ne samo jedan dio. Možda on na to ima i pravo, ali ako to učini, to će dovesti do propasti Rusije.

Trump je pokušavao pridobiti obje strane da pristanu na prekid vatre u trogodišnjem ratu u Ukrajini, a prošli je tjedan razgovarao više od dva sata s Putinom.

Potaknuo je mogućnost nametanja dodatnih sankcija Rusiji kao odgovor na napade koji su u tijeku.