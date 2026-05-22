Donald Trump: Šaljemo još pet tisuća vojnika u Poljsku

Piše HINA,
Dva dana prije ove Trumpove objave, američki potpredsjednik JD Vance je izvjestiteljima rekao da je raspoređivanje američkih postrojbi u Poljskoj odgođeno

Donald Trump je u objavi na platformi Truth Social, kao razlog za slanje dodatnih američkih postrojbi, naveo svoj odnos s poljskim konzervativnim predsjednikom Karolom Nawrockim. Dva dana prije ove objave američki potpredsjednik JD Vance je izvjestiteljima rekao da je raspoređivanje američkih postrojbi u Poljskoj odgođeno.

Sjedinjene Države rade reviziju nazočnosti svojih postrojbi u Europi i već dugo se najavljuje smanjivanje broja američkih vojnika slijedom Trumpovih zahtjeva da NATO preuzme značajniju ulogu u obrani Europe.

"Zahvaljujući uspjehu na izborima Karola Nawrockog za sadašnjeg predsjednika Poljske, kojeg sam s ponosom podržao, i našem odnosu s njim, zadovoljstvo mi je najaviti da će Sjedinjene Države poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku", objavio je Trump.

Američki predsjednik je Nawrockog ugostio u svibnju prošle godine u Bijeloj kući, kad je podržao njegovu kandidaturu za predsjednika Poljske u ključnom trenutku uoči izbora, na kojima je Nawrocki pobijedio kandidata proeuropske centrističke stranke poljskog premijera Donalda Tuska. Trump se s Nawrockim opet sastao u Bijeloj kući u rujnu, a tada je izjavio da bi Sjedinjene Države mogle povećati broj postrojbi u Poljskoj te se zavjetovao da će osigurati obranu te države.

