Obavijesti

News

TOMISLAV KLAUŠKI
Komentira Tomislav Klauški
Tomislav Klauški

Donald Trump štiti demokraciju u Iranu dok ubija demokraciju u Americi. I to, nažalost, doslovno

Čitanje članka: 3 min
Donald Trump štiti demokraciju u Iranu dok ubija demokraciju u Americi. I to, nažalost, doslovno
Foto: Reuters

Donald Trump zaprijetio je bombardiranjem Irana ako tamošnji režim nastavi ubijati demokratske prosvjednike. Učinio je to samo par dana nakon što je opravdao brutalnu egzekuciju prosvjednice u Minneapolisu.

24 sata objavila su jučer vijest da je 23-godišnja iranska studentica nestala tijekom antivladinih prosvjeda u Iranu. Navodno su joj pucali joj u glavu i zakopali pored ceste.

Četiri dana prije toga, mediji širom svijeta objavili su vijest, popraćenu video snimkom, da je maskirani agent američkog ICE-a, Imigracijske i granične službe, s tri metka u glavu usmrtio majku troje djece u njezinu autu kojim se pokušava udaljiti od agenata koji su je okružili. 

Nakon toga, predsjednik SAD-a Donald Trump, njegova administracija i propagandna mašinerija optužili su žrtvu da je htjela izvršiti atentat na tog agenta, potom da ga je bezobrazno provocirala, zatim su joj uništavali karakter tvrdnjama da "radikalna ljevičarka" i "domaća teroristica", pa čak i "lezbijka".

Sada Donald Trump prijeti američkim bombardiranjem Irana ako režim nastavi ubijati prosvjednike i gušiti antivladine prosvjede u kojima sudjeluje gotovo dva milijuna građana.

BRUTALNOST REŽIMA Iran planira smaknuti mladog prosvjednika? 'Erfan je optužen za vođenje rata protiv boga'
Iran planira smaknuti mladog prosvjednika? 'Erfan je optužen za vođenje rata protiv boga'

Režim protiv režima

Režim koji ubija nevine građane na ulici i prijeti da će to napraviti svima koji mu se otvoreno, javno ili aktivno odupru, prijeti režimu koji također brutalno ubija svoje građane, puni mrtvačnice i poručuje da će to isto napraviti svima koji mu se nastave suprotstavljati.

Donald Trump uvodi demokraciju u Iranu, dok istodobno ubija - i to doslovno - demokraciju u Americi.

Koristi maskirane batinaše da provode represiju među građanima, prijeti novinarima, tuži i ucjenjuje medijske kuće, vrijeđa i ponižava novinarke, ignorira i marginalizira Kongres, kontrolira sudove, uzurpira institucije, zanemaruje Ustav, potiče politička ubojstva, zastrašuje protivnike i kritičare, čak je i u prvom mandatu želio pucati na prosvjednike u Washingtonu, sve dok mu se vojska nije oduprla.

Sad bi takav Trump trebao podržati demokraciju u Iranu, čijem režimu se njegova Amerika u mnogo aspekata približila.

BRUTALNO GUŠENJE PROSVJEDA Stravična sudbina iranskog tinejdžera: 'Pucali su mu u srce, mozak mu je bio rasut po tlu'
Stravična sudbina iranskog tinejdžera: 'Pucali su mu u srce, mozak mu je bio rasut po tlu'

Režim sličan režimu

Obje zemlje postale su diktature ili su na najboljem putu da to postanu. U obje zemlje uspostavljena je ili se ubrzano uspostavlja teokracija, kroz utjecaj religijskih vođa ili davanja religijskog pokrića vladajućem režimu i religijskog opravdanja potezima tog režima.
Trumpa se naziva promotorom kršćanskog nacionalizma, izravnim poslanikom od Isusa da spasi kršćansku Ameriku, on prodaje Biblije, oblikuje svoje kampanje kao vjerske bitke i vodi "sveti rat" protiv liberalnih i sekularnih vrijednosti. 

Baš kao se Islamska republika Iran nalazi pod kontrolom Vrhovnog vođe i drugih ajatolaha koji usmjeravaju državu i društvu u skladu s principima islamske vlade. 

I obje zemlje, na ovaj ili onaj način, podržavaju Vladimira Putina. 

Iran je dosad bio vjerni ruski saveznik, ne samo kroz proizvodnju dronova kojima se razarala Ukrajina, već i kroz trgovinu naftom i podršku ruskim interesima. Amerika je pod Trumpom postala Putinova saveznica, zemlja koja odustaje od podrške Ukrajini, ukida sankcije Rusiji, dijeli  imperijalne interesne sfere, ali i kopira Putinov model rušenja demokracije, uspostave diktatorske oligarhije.

Kakvu demokraciju Trump može uvesti u Iran?

Diktator voli diktatore

Tradicionalno, Trump je proteklih deset godina bio naklonjen svjetskim diktatorima i ostvaruje puno bolje razumijevanje s autoritarnim liderima, rušiteljima međunarodnog poretka, agresorima i zločincima, nego s demokratskim liderima zapadnog svijeta.

Čak ni nedavna otmica venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura i njegove supruge nije bila opravdana rušenjem diktatorskog režima i oslobađanjem naroda Venezuele, već brigom za interese naftnih kompanija i kontrolu najvećih izvora nafte na svijetu.
Venezuelom i dalje vladaju Madurovi ljudi, iako se Trump proglasio "predsjednikom Venezuele".

Nafta, ne demokracija

Trumpovo rušenje režima u Iranu, teokracije koja svoje građane drži u pokornosti, ne dolazi iz njegove pobude da iranskom narodu ponudi liberalnu demokraciju, jer tu istu demokraciju guši u vlastitoj zemlji, već iz želje da ukloni jednog od najvećih suparnika Izraela na Bliskom istoku te da SAD-u otvori pristup novim izvorima nafte kojom je Trump opsjednut do te mjere da je napad na Venezuelu koordinirao s direktorima naftnih kompanija, umjesto s Kongresom.

Uglavnom, zemlja koja na službenim govornicama svojih dužnosnika i profilima državnih institucija plasira otvorene nacističke slogane ("Jedan od nas. Svaki od vas" ili "Jedan narod. Jedna zemlja. Jedno nasljeđe") ne može biti saveznik demokratskim prosvjednicima niti jamac uvođenja demokracije u države koje se žele riješiti autokratskih režima.

Jer pitanje je kad će prava demokracija opet proraditi u Trumpovoj Americi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Vidi sve članke ovog autora
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Kako je Benčić kupila stan od 115 kvadrata za 304.000 eura? Ovako je vlasnik spustio cijenu
NEKRETNINA U CENTRU

Kako je Benčić kupila stan od 115 kvadrata za 304.000 eura? Ovako je vlasnik spustio cijenu

Mnogi su ostali začuđeni cijenom od samo 2630 eura po kvadratu za stan u centru Zagreba. Tražena cijena za stan građen prije II. Svjetskog rata je bila 318.000 eura, a Benčić je pokušala srezati cijenu na ispod 300.000 €
DOZNAJEMO Holivudska glumica preselila se u Hrvatsku! Završila je na sudu. Evo zašto
OD LOS ANGELESA DO VARAŽDINA

DOZNAJEMO Holivudska glumica preselila se u Hrvatsku! Završila je na sudu. Evo zašto

Karijera joj je uzletjela, no 2018. godine je nestala. Sad je isplivalo da živi u selu kraj Varaždina, i ima problema sa Centrom za socijalnu skrb
Svećenik iz Vodica iznio brojke: Evo koliko je prikupljeno tijekom blagoslova domova
obišao više od 1.750 obitelji

Svećenik iz Vodica iznio brojke: Evo koliko je prikupljeno tijekom blagoslova domova

Župnik don Franjo Glasnović blagoslovio 1.750 obitelji u Vodicama, uz prikupljenih 45.190 eura priloga. Zatonska ulica vodi po broju obitelji, a susreti s vjernicima donijeli radost i nadu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026