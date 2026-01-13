Donald Trump štiti demokraciju u Iranu dok ubija demokraciju u Americi. I to, nažalost, doslovno

24 sata objavila su jučer vijest da je 23-godišnja iranska studentica nestala tijekom antivladinih prosvjeda u Iranu. Navodno su joj pucali joj u glavu i zakopali pored ceste.

Četiri dana prije toga, mediji širom svijeta objavili su vijest, popraćenu video snimkom, da je maskirani agent američkog ICE-a, Imigracijske i granične službe, s tri metka u glavu usmrtio majku troje djece u njezinu autu kojim se pokušava udaljiti od agenata koji su je okružili.

Nakon toga, predsjednik SAD-a Donald Trump, njegova administracija i propagandna mašinerija optužili su žrtvu da je htjela izvršiti atentat na tog agenta, potom da ga je bezobrazno provocirala, zatim su joj uništavali karakter tvrdnjama da "radikalna ljevičarka" i "domaća teroristica", pa čak i "lezbijka".

Sada Donald Trump prijeti američkim bombardiranjem Irana ako režim nastavi ubijati prosvjednike i gušiti antivladine prosvjede u kojima sudjeluje gotovo dva milijuna građana.

Režim protiv režima

Režim koji ubija nevine građane na ulici i prijeti da će to napraviti svima koji mu se otvoreno, javno ili aktivno odupru, prijeti režimu koji također brutalno ubija svoje građane, puni mrtvačnice i poručuje da će to isto napraviti svima koji mu se nastave suprotstavljati.

Donald Trump uvodi demokraciju u Iranu, dok istodobno ubija - i to doslovno - demokraciju u Americi.

Koristi maskirane batinaše da provode represiju među građanima, prijeti novinarima, tuži i ucjenjuje medijske kuće, vrijeđa i ponižava novinarke, ignorira i marginalizira Kongres, kontrolira sudove, uzurpira institucije, zanemaruje Ustav, potiče politička ubojstva, zastrašuje protivnike i kritičare, čak je i u prvom mandatu želio pucati na prosvjednike u Washingtonu, sve dok mu se vojska nije oduprla.

Sad bi takav Trump trebao podržati demokraciju u Iranu, čijem režimu se njegova Amerika u mnogo aspekata približila.

Režim sličan režimu

Obje zemlje postale su diktature ili su na najboljem putu da to postanu. U obje zemlje uspostavljena je ili se ubrzano uspostavlja teokracija, kroz utjecaj religijskih vođa ili davanja religijskog pokrića vladajućem režimu i religijskog opravdanja potezima tog režima.

Trumpa se naziva promotorom kršćanskog nacionalizma, izravnim poslanikom od Isusa da spasi kršćansku Ameriku, on prodaje Biblije, oblikuje svoje kampanje kao vjerske bitke i vodi "sveti rat" protiv liberalnih i sekularnih vrijednosti.

Baš kao se Islamska republika Iran nalazi pod kontrolom Vrhovnog vođe i drugih ajatolaha koji usmjeravaju državu i društvu u skladu s principima islamske vlade.

I obje zemlje, na ovaj ili onaj način, podržavaju Vladimira Putina.

Iran je dosad bio vjerni ruski saveznik, ne samo kroz proizvodnju dronova kojima se razarala Ukrajina, već i kroz trgovinu naftom i podršku ruskim interesima. Amerika je pod Trumpom postala Putinova saveznica, zemlja koja odustaje od podrške Ukrajini, ukida sankcije Rusiji, dijeli imperijalne interesne sfere, ali i kopira Putinov model rušenja demokracije, uspostave diktatorske oligarhije.

Kakvu demokraciju Trump može uvesti u Iran?

Diktator voli diktatore

Tradicionalno, Trump je proteklih deset godina bio naklonjen svjetskim diktatorima i ostvaruje puno bolje razumijevanje s autoritarnim liderima, rušiteljima međunarodnog poretka, agresorima i zločincima, nego s demokratskim liderima zapadnog svijeta.

Čak ni nedavna otmica venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura i njegove supruge nije bila opravdana rušenjem diktatorskog režima i oslobađanjem naroda Venezuele, već brigom za interese naftnih kompanija i kontrolu najvećih izvora nafte na svijetu.

Venezuelom i dalje vladaju Madurovi ljudi, iako se Trump proglasio "predsjednikom Venezuele".

Nafta, ne demokracija

Trumpovo rušenje režima u Iranu, teokracije koja svoje građane drži u pokornosti, ne dolazi iz njegove pobude da iranskom narodu ponudi liberalnu demokraciju, jer tu istu demokraciju guši u vlastitoj zemlji, već iz želje da ukloni jednog od najvećih suparnika Izraela na Bliskom istoku te da SAD-u otvori pristup novim izvorima nafte kojom je Trump opsjednut do te mjere da je napad na Venezuelu koordinirao s direktorima naftnih kompanija, umjesto s Kongresom.

Uglavnom, zemlja koja na službenim govornicama svojih dužnosnika i profilima državnih institucija plasira otvorene nacističke slogane ("Jedan od nas. Svaki od vas" ili "Jedan narod. Jedna zemlja. Jedno nasljeđe") ne može biti saveznik demokratskim prosvjednicima niti jamac uvođenja demokracije u države koje se žele riješiti autokratskih režima.

Jer pitanje je kad će prava demokracija opet proraditi u Trumpovoj Americi.