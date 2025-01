Donald Trump: 'TikToku ću dati 90 dana odgode prije zabrane'

"Najvjerojatnije će se ići na produžetak od 90 dana, jer je to prikladno", rekao je NBC-u u intervjuu. "Ako se odlučim na to, vjerojatno ću to najaviti u ponedjeljak."

Bijela kuća je prijetnju TikToka da će prestati s radom u SAD-u u nedjelju bez novog jamstva Bidenove administracije nazvala "smicalicom".

"Vidjeli smo posljednje priopćenje TikToka. To je smicalica, i ne vidimo drugog razloga da TikTok ili druge kompanije djeluju u nekoliko narednih dana prije nego što Trumpova administracija preuzme ured u ponedjeljak", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karine Jean-Pierre u subotu.

"Iznijeli smo svoju poziciju jasno i izravno: koraci provođenja ovog zakona trebaju pasti na sljedeću administraciju. Stoga bi TikTok i druge kompanije trebale sve brige razriješiti s njima."

TikTok je u petak upozorio da će u nedjelju biti prisiljen prestati s radom, osim ako administracija predsjednika Joea Bidena ne pruži jamstva tvrtkama poput Applea i Googlea da se neće suočiti s mjerama prisile kada zabrana ove platforme u SAD-u stupi na snagu spomenutog dana.

Izjava je uslijedila nekoliko sati nakon što je Vrhovni sud potvrdio zakon o zabrani TikToka u Sjedinjenim Državama iz razloga nacionalne sigurnosti ako ga njegova kineska matična tvrtka ByteDance ne proda nekom odobrenom američkom kupcu, što i dalje odbija.

Sudska odluka baca platformu i njenih 170 milijuna američkih korisnika u neizvjesnost, a njezinu sudbinu u ruke Donalda Trumpa, koji je ranije obećao spasiti TikTok nakon što se u ponedjeljak vrati na mjesto predsjednika.

Trump, koji je 2020. pokušao zabraniti TikTok, rekao je da planira poduzeti korake kako bi spasio aplikaciju.